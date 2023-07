Bonjour! En cet été une nouvelle fois très chaud, il nous a paru sensé de garder le thème du soleil et de la plage en parlant de... The Quiet Man. On est des petits malins. The Quiet Man, c'est ce que les américains appelleraient une "cinematic experience", à savoir une expérimentation à la croisée des chemins entre cinéma et jeu vidéo. Oui mais The Quiet Man, malgré toutes ses bonnes intentions, c'est surtout un ratage spectaculaire, voire un accident industriel, qui passe complètement à côté de son média et de sa proposition initiale. Malheureusement, les meilleures intentions du monde ne font pas forcément des bons jeux. Alors vu que l'ambulance est déjà en feu, on propose de s'acharner dessus et de disséquer en détail ce qui cloche avec The Quiet Man, et croyez-nous, il y a de quoi faire. Alors allongez-vous sur votre transat, un verre de sirop à la main, et laissez-nous vous conter l'incroyable ratage qu'est The Quiet Man. Bon visionnage et on se revoit en automne!