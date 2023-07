Si aujourd'hui, Conan Exiles est le le représentant actuel de Conan voire de Red Sonja et de cet univers fantastique unique, Conan, c'est avant tout un héros de la littérature, de la bande dessinée et du cinéma. Il est vrai qu'on associe Schwarzenegger à Conan en toutes circonstances, pourtant c'est un univers florissant qui se cache derrière le barbare. Un univers, des personnages comme Red Sonja et Solomon Kane mais aussi des icônes qui seront reprises dans des petits chefs d'œuvres comme Primal. L'Hyborée est riche en histoires, alors laissez-nous vous (re)plonger dans l'univers surprenant de Conan le Barbare.