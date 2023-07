Actualité

ALLUSIONS À DES GROUPES HAINEUX RÉELS

Bien que la famille Renoir et les aigrettes noires aient toujours eu pour but d'évoquer l'imagerie d'un régime militant oppressif, nous avons estimé que la façon dont cela se manifestait (notamment par le biais de brassards rouges, de drapeaux et de symboles) était trop proche pour être confortable - en particulier compte tenu de la réalité malheureuse que certains de ces groupes haineux sont encore actifs à divers égards à ce jour.



Vous remarquerez donc que les soldats des aigrettes ne portent plus de brassard et que l'héraldique de l'organisation des aigrettes noires a également été modifiée. Il s'agit d'une passe globale qui s'applique aux cadres du jeu, aux illustrations conceptuelles, aux illustrations du mode histoire et à bien d'autres choses encore.



SEXUALISATION DES PERSONNAGES ET AGENCE

Bien que Skullgirls ne soit pas étranger aux personnages qui expriment avec assurance leur sexualité, il y a des cas dans le jeu où les personnages sont fétichisés et/ou se voient imposer une sexualisation. Cela inclut quelques représentations de comportements prédateurs non désirés, en particulier envers des personnages plus jeunes.



Bien que l'allusion à certains de ces éléments puisse avoir un sens narratif, nous avons procédé à un certain nombre de petits ajustements dans le jeu pour veiller à ce que ce contenu soit moins exploité (par exemple, l'ouverture du mode Histoire de Filia).



SENSIBILITÉ RACIALE

Bien qu'il y ait de nombreuses références ludiques à des thèmes pulpeux qui, selon nous, font respectueusement allusion à certains stéréotypes (par exemple, le pack VO Saxploitation), nous avons apporté des ajustements à certains contenus que nous jugions de mauvais goût (par exemple, les références à la violence raciale dans le mode Histoire de Big Band).



Au passage, les quelques plans dit "pantyshot" qui restent de Filia, sa culotte est désormais de couleur noire.

















Merci d'avoir caché ces tétons, ça me gênait...









Vous le connaissez déjà probablement, Skullgirls est un jeu sorti en 2012 de combat atypique dans le style vintage et avec un casting principalement féminin, avec un certain niveau de "fan-service". Le jeu aura connu plusieurs versions dont un reboot "2nd Encore" suite à la dissolution du studio original.Si le jeu revient une nouvelle fois dans l'actualité aujourd'hui, c'est parce que Hidden Variable Studios et Autumn Game les développeurs et éditeurs respectifs de la franchises ont annoncé la semaine derrière la suppression du jeu d'un certain nombre de contenus jugés "sensibles" pour les standards d'aujourd'hui.Et si je poste ici cet articles, car il y a bien des contenus suggestifs qui ont été altéré voir retiré des données du jeu, il y a aussi d'autres références qui sont quant à elles historiques, comme les références au régime Nazi qui sert de base d'inspiration à l'organisation Black Egrets.Si le jeu ne fait pas de la censure totale, car ils auraient pu enlever carrément tout contenu suggestif des personages comme Eliza par exemple (faudrait entièrement altérer certains chara-design), on peut se poser la question de l'intérêt propre de ces changements car cela n'avait pas vraiment d'incidence médiatique en tout cas à une grande échelle (et ça reste un jeu de niche avec lore bien défini bah depuis une décénnie maintenant).Voici quelques changements visuels notables :