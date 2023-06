Judge Dredd ! Qu'on parle des comics, du film de Danny Cannon de 1995 ou du film de 2012 avec Karl Urban et Oliva Thirlby, il y a énormément de choses à dire. Si le film de 95 avec Sylvester Stallone se voulait un moins bon Demolition Man, Judge Dredd avait pour une portée bien plus militante, à l'origine. Dans sa dernière adaptation, on a aussi les débuts du très talentueux Alex Garland à la réalisation qui nous rappellera que Dredd est quand même une sacrée brute.