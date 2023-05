Pour cette vidéo, on a eu l'idée de parler du film A.I. Intelligence artificielle (2001) de Steven Spielberg avec ChatGPT et d'ouvrir la conversation à la représentation des intelligences artificielles au cinéma en générale. En est ressorti un échange amusant et parfois émouvant qu'on a eu le plaisir de retranscrire ici avec moult effets visuels.