Jeux













Par himiko358 (manga SINoALICE) Par himiko358 (manga SINoALICE)

S'il y a bien une chose à retenir, et autre que ce jeu est une copie carbone de Splatoon, c'est ce nouveau personnage féminin du tout nouveau jeu à venir Foamstars par Square-Enix, dont on ignore son nom mais qui commence déjà à avoir des fanarts "rule34" si vous voyez ce que je veux dire à moins de 24h après la présentationFace à l'écrasante majorité des jeux réalistes et parfois déjà présentés durant l'évènement, ce personnage féminin sort clairement du lot, mais reste à voir si le nouveau TPS de Square-Enix réussira à performer médiatiquement pour exister (on attend surtout de voir le modèle économique, et je crains le pire...)