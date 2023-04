The Talos Principle est probablement le plus beau jeu auquel vous n'avez jamais joué . Et nous le disons car c'était notre cas aussi, il y a peu. A travers d'autres jeux comme Serious Sam, Soma, Primordia ou Portal, nous allons chercher à comprendre ce qui rend ce jeu si unique autant par son gameplay que sa philosophie. Bref, ici, on va défier Elohim et découvrir la vérité sur le principe de Talos.