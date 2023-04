BetaTesteur 9/10

GAC 8,5/10

JVC 16/20

Gamergen 16/20

Gamekult 8/10

ActuGaming 7,5/10

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est vraiment une excellente refonte fidèle des deux jeux originaux qui sait garder intact le côté incroyable de ceux-ci tout en boostant le visuel et en ajoutant de nouveaux modes de jeu pour encore plus de plaisir. Il s’agit clairement d’un jeu qui plaira aux fans de jeux de stratégie et qui saura créer de nouveaux adeptes. Prenez le temps de planifier chaque coup, soyez minutieux et réfléchis et, surtout, ne foncez pas tête baissée! Pour ceux et celles qui adorent Fire Emblem ou qui se sont laissé tenter par Wargroove, le jeu hommage à Advance Wars, alors sachez que vous avez la possibilité d’obtenir deux jeux pour le prix d’un et, clairement, cette franchise risque encore une fois d’être difficilement détrônable dans sa catégorie.Pour finir, Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp est une excellente compilation pour ramener cette série culte à l’avant-plan. Il y a une génération entière qui n’a pas pu encore la découvrir, alors pourquoi ne pas le faire maintenant sur Switch. La courbe d’apprentissage devrait assurément satisfaire les fans du genre et le 60 à 80h de campagne solo aussi. Moi, j’ai adoré et j’ai déjà plus d’une soixantaine d’heures en seulement quelques semaines. Je trouve que c’est assez différent de Fire Emblem, pour ne pas créer un sentiment de redondance. C’est un excellent retour signé WayForward et j’espère que ce sera le début d’un long partenariat pour d’autres jeux de la série.Tire au flanc cette compilation remastérisée ? Pas le moins du monde, puisqu'on sent toute la volonté de WayForward de moderniser les jeux cultes d'il y a 20 ans. Mais même la meilleure volonté du monde ne suffit pas toujours. L'accélération de la vitesse du jeu en *2 ainsi que la possibilité de rejouer le tour n'arrive pas à se mettre au niveau du dynamisme des productions actuelles. Les remasters souffrent alors d'un léger manque de punch, un peu comme un tank en panne d'essence, pour se hisser à la hauteur des opus originaux. Malgré cela, Advance Wars et Advance Wars 2 : Black Hole Rising restent de très bon jeux de stratégie complets et accessibles. Si ceux qui y ont déjà joué peuvent être déçus par le manque de nouveautés à apprécier, les curieux qui ne les ont pas touchés peuvent découvrir dans de très bonnes conditions dès ce 21 avril sur Nintendo Switch.Au final, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est donc un bon remake qui modernise deux jeux déjà bien amusants à l’époque et qui le sont toujours autant deux décennies après, proposant un contenu stratégique toujours aussi pertinent et un lifting graphique totalement approprié. Oui, faire la guerre est fun, mais uniquement devant sa console et c’est bien ça qui nous est proposé. Quelques fioritures supplémentaires n’auraient pas fait de mal, mais nous n’espérions déjà plus un retour de la licence, alors ce strict minimum est déjà une grande victoire. Nous croisons les doigts pour que ce retour réussi soit pourquoi pas suivi de remakes des jeux DS, bien que voir les deux cohabiter dans une compilation serait très surprenant, et surtout motive Nintendo et Intelligent Systems à développer un épisode inédit.Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp est à prendre pour ce qu’il est, autrement dit un portage amélioré des deux épisodes de la Game Boy Advance. Ils conservent ainsi leurs forces, notamment un vaste contenu, un concept accrocheur et des personnages attachants, mais aussi leurs défauts. L’histoire manque donc d’intérêt, et est narrée d’une manière simpliste, tandis que le tout tourne sous une refonte visuelle qui laisse à désirer. Ce Re-Boot ne manque donc pas d’intérêt, mais on aurait apprécié qu’il fasse un peu plus. Avec de la chance, il relancera surtout la hype autour de la franchise, ce qui pourrait mener à un véritable nouvel épisode. On croise les doigts !