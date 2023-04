La sortie d'une nouvelle adaptation ambitieuse des 3 Mousquetaires signe-t-elle le grand retour du cinéma d'aventure populaire français ?Pourquoi la France a-t-elle autant de difficulté à faire exister ces genres cinématographiques, ainsi que la SF, le fantastique et l'horreur ?Pourquoi exploite-t-elle si peu ou si mal ce patrimoine et sa propre culture populaire ?Avec POPulaire, Bolchegeek décrypte tous les mois pour l'Humanité ce que la culture pop a dans le ventre, et ce qu’elle dit de notre monde. Ciné, BD, séries, bouquins ou jeux vidéo, en convoquant Graeber, Lordon, Pif et Naruto, ça foisonne dans ses vidéos. Ça geeke aussi, ça marxise, et ça disperse façon puzzle !