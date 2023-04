Avant de devenir l'empire qu'il est aujourd'hui, Disney craignait un homme : Don Bluth. Et c'est de son dernier film d'animation qu'on va parler ici. Titan AE est sorti en 2000 et a précipité la chute de son studio autant que de son réalisateur qui était pourtant réellement craint par Disney. S'ils ont cherché à recréer la même ambiance avec Atlantide et la Planète au Trésor, Titan AE reste une œuvre plus adulte que Disney n'osera jamais en sortir. C'est pourquoi on a invité l'expert en animation qu'est Robukan pour en parler avec nous aujourd'hui.