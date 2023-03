Bonjour ! Le jeu indé a commencé à émerger à la fin des années 2000, avec des titres comme Super Meat Boy, Castle Crashers ou encore Braid. Mais à notre avis, c'est en 2012 qu'il a définitivement pris son envol avec les incroyables Hotline Miami, Fez ou encore FTL. Et parmi cette classe de 2012, il y avait aussi Mark of the Ninja. Le jeu de Klei Entertainment prenait le paris risqué de se la jouer full infiltration et de nous montrer que oui, il est possible de faire du bon gameplay d'infiltration sans avoir recours à des systèmes de combat. Avec ce style visuel si propre au studio et ses nombreuses mécaniques parfaitement bien huilées, Mark of the Ninja vaut-il toujours le coup en 2023? Voyons ça ensemble. On vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie !