Un prédicateur vous révèle les messages cachés des films post-apocalyptiques :En 2015, sort Mad Max : Fury Road de George Miller ! Si le film dénonce de nombreux travers humains, il recèle en réalité un message bien plus profond. Ecoutez le prêche du Prédicateur et découvrez le message caché de Mad Max : Fury Road !

Who likes this ?

posted the 03/25/2023 at 07:00 PM by nicolasgourry