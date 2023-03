Le monde du speedrunning est un monde fabuleux remplies d’histoire complètement dingue, de joueurs qui se donne corps et âme et consacre leur vie à devenir meilleur sur un jeu vidéo, à briser toutes les barrières imaginables et se livrent une compétition sans merci pour atteindre la première place. Et la plupart de ces histoires sont souvent peu connues alors que certaines d’entre elles sont hallucinantes et mettent en avant des speedrunners incroyable. Et c’est à ça que va servir cette série de vidéo que je ferai de temps en temps, revenir sur des périodes incroyables, raconter ces histoires, cette passion, cette abnégation et revenir sur les speedruns les plus iconiques de l’histoire du jeu vidéo.