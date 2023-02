Bien avant Mankind Divided et Human Revolution, Deus Ex était avant tout une histoire auto suffisante brillamment fabriquée par Warren Spector. En reprenant les aspects les plus intéressants de System Shock et de Thief Dark Project, Deus Ex est devenu le plus grand représentant de l'immersive sim. Dans notre longue analyse (qui "résume" également l'histoire), nous parlerons d'intelligence artificielle, de complots de Metal Gear Solid 2 et d'illuminati ! Ceci est une liste non exhaustive.