29 ans après le triste accident de tournage sur le film The Crow, nous allons revenir sur la franchise dans sa quasi totalité. Sachant que le remake avec Bill Skarsgård dont le tournage s'est terminé fin 2022, il y a beaucoup à raconter. Le film maudit d'Alex Proyas mais aussi ses suites, son origine avec le comic, la série et le triste sort de nombreux de leurs participants, y compris Michael Massee. Avec Nicolas Delage, on vous invite à nous suivre dans la fascinante histoire de The Crow qui, à ce jour, reste inachevée.