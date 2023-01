On nous a menti sur Pinocchio. Et mentir c'est pas beau !Vouscroyez connaître cette histoire par cœur ?Vous pensiez qu'il s'agissait d'un simple compte moral inoffensif ?Alors que deux nouvelles adaptations du personnage (par Disney et Guillermo del Toro) sont sorties l'annéedernière, on remet les pendules à l'heure sur Pinocchio et on revient sur les parts sombres de son passé.