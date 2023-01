On a parlé cinéma avec le célèbre réalisateur américain Rian Johnson (ouais c'est lui le scénariste et réalisateur de Star Wars, épisode VIII mais pas que). Il nous fait découvrir son univers cinématographie à l'occasion de la sortie sur Netflix de Glass Onion : une histoire à couteaux tirés.



A savoir : Rian Johnson

Il est réalisateur et scénariste de : Looper / Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi / À couteaux tirés





On a reçu le grand Alejandro González Iñárritu, cinéaste et scénariste mexicain. Il est venu au Vidéo Club nous parler de ses films cultes et réalisateurs préférés. Nous, les vivants ; L'Étrange Histoire de Benjamin Button ou encore Titane : on est passés par toutes les émotions



A savoir : Alejandro González Iñárritu

C'est le réalisateur de : 21 Grammes / Babel / Birdman / The Revenant