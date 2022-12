L'analyse de la série Pokémon se poursuit ce mois-ci avec la version complémentaire de la 4e génération. Tandis que Pokémon a atteint la forme finale de ses systèmes de jeu, on s'intéresse aux ambitions esthétiques, à l'équilibrage mécanique et aux ajouts postgames qui ont conféré à Platine son succès d'estime.

12/10/2022 nicolasgourry