Entre le remaster et le remake, Crisis Core Reunion remet au goût du jour avec brio l'un des meilleurs jeux de la PSP. Grâce à des graphismes à la hauteur de Final Fantasy VII Remake, on profite au mieux de l'aventure touchante de Zack, personnage toujours aussi charismatique et attachant. Loin d'être un simple lifting visuel, le gameplay se modernise également à travers des contrôles plus souples et des options de confort qui rendent les combats plus dynamiques et fluides que jamais. Et si on retrouve tous les éléments qui faisaient la force de l'expérience originale comme son système de matérias, certains défauts persistent comme son histoire précipitée par moment, sa structure linéaire ou encore ses phases de jeu qui ne se valent pas toutes. Pas de quoi gâcher cette belle histoire qui reste une pierre centrale à l'univers de Final Fantasy VII et qui devrait jouer un rôle important dans Rebirth, la suite de FFVII Remake, prévu l'an prochain.Crisis Core Reunion est sans nul doute un excellent remaster. Mais le plus gros problème de ce titre vient de son origine ainsi que son lien avec le grand tout : Final Fantasy VII. Reunion parvient à remettre au goût du jour un épisode qui commençait à mal porter le poids de ses années. Toutefois, si le tout est boosté aux hormones, le squelette de l'épisode PSP reste apparent, tout comme son contenu initialement pensé pour un format portable. Tout est resté au même endroit, les quêtes annexes sont toutes identiques. Enfin, alors que la foule attend fébrilement la suite de Final Fantasy VII Remake, l'arrivée de ce remaster vanté comme « bien plus » peut décevoir lorsque l'on prend conscience qu'il n'a (pour l'heure en tout cas) pas de véritable connexion avec les « nouvelles » aventures de Cloud. Pouvons-nous reprocher à Square de ne pas avoir fait plus ? Pas vraiment. Est-ce une belle occasion manquée ? Pas si sur non plus... Nul doute que les plans de Square Enix sont bien ficelés. Dans tous les cas, les nouveaux venus ont dorénavant la meilleure façon de découvrir qui est ce mystérieux « sosie brun » de Cloud dans Remake, les autres pourront se remémorer son histoire, ainsi que tous les personnages gravitant autour de celui-ci et pouvant réapparaître très bientôt dans Final Fantasy VII Rebirth.Si vous êtes prêts à accepter la nature vieillissante de la narration du jeu et sa structure d’un autre temps, si vous avez gardé un souvenir exact de ce qu’était le jeu sans l’embellir avec le temps, alors vous ne pouvez rêver d’un meilleur remaster que Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Malgré son incroyable lifting, difficile pour le jeu de cacher le fait qu’il vient d’une autre époque, mais ne le résumer qu’à cela ne rend certainement pas honneur à l’un des plus beaux remasters que l’on ait vus ces dernières années. Loin d’un opportunisme facile poussé par le succès de Final Fantasy VII Remake, Square Enix a fait un vrai effort qu’il convient de féliciter. C’est non seulement plus beau que par le passé, mais aussi plus agréable à jouer, plus accessible, et plus spectaculaire. Des remasters de cet acabit, on en redemande tous les jours.La sortie de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion est une excellente nouvelle pour tous les fans de ce qui est devenu une franchise à part entière, grâce au succès phénoménal du FFVII de 1997. Mais attention, il faut quand même savoir où vous mettez les pieds : si l'enrobage permet de profiter de cette préquelle avec un confort visuel inédit, les quelques ajustements apportés par les développeurs ne suffisent pas à masquer le grand âge d'une formule qui sentait déjà la naphtaline lors de sa sortie sur PSP il y a 15 ans. Pour le bout d'histoire attachant qu'il propose, les aficionados devraient pouvoir passer outre, mais cela risque d'être beaucoup plus compliqué pour tous les autres.Si l’on jugeait FF7 Crisis Core Reunion simplement sur ses combats survoltés et sa nouvelle bouille, il s’en sortirait avec les honneurs. C’est plus beau, c’est plus nerveux, c’est entièrement redoublé mais toutes les faiblesses ludiques de l’époque restent inchangées. Ce qui pouvait simplement être compensé par les talents narratifs il y a 15 ans est impossible aujourd’hui. Un remaster qui force le respect sur certains points, mais qui aurait mérité à subir une refonte intégrale tant les stigmates de l’ère de la PSP peuvent faire peine à voir. FF7 Crisis Core Reunion n’est ni plus ni moins qu’un jeu old school avec une belle gueule qui a encore son petit charme mais qui marquera les esprits par son personnage principal et son final toujours aussi poignant.Avait-on vraiment besoin d’une remasterisation de Crisis Core: Final Fantasy VII ? Certainement pas sous cette forme poussiéreuse, paralysée par une structure d’un autre temps. Les quelques efforts de remise au goût du jour peinent à masquer le fait que Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion reste avant tout un jeu PSP.Au mieux, Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion est un formidable objet de fans, qui doit autant à son système de combat brillant (pour de la PSP) qu’à son univers toujours captivant, sans oublier l’argument de nostalgie. Bref, vivement Final Fantasy VII: Rebirth.