1931, le cinéma est devenu parlant.Charles Chaplin, Fritz Lang, deux des réalisateurs les plus importants de la période du muet, se retrouvent confrontés à cette nouvelle donne. Son synchrone, bruitage, musique, dialogue : le cinéma en est bouleversé.Voyons comment les réalisateurs de M LE MAUDIT et LES LUMIÈRES DE LA VILLE vont prendre en prendre en main ces nouveaux outils pour les adapter à leur cinéma.

posted the 12/02/2022 at 02:40 PM by nicolasgourry