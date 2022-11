Américains et soviétiques dans À LA POURSUITE D'OCTOBRE ROUGE, vikings et arabes dans LE 13ÈME GUERRIER, pourquoi tout le monde parle anglais dans le cinéma hollywoodien?Dans cet épisode, voyons comment John McTiernan détourne ces conventions !

posted the 11/04/2022 at 06:05 PM by nicolasgourry