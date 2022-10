Aujourd'hui on parle du jeu SCP : Containment Breach qui adapte l'univers bien connu de la fondation SCP en survival horror. Sous ses airs de bricolage indé tout pété, il y a en fait ici une proposition ludique exceptionnelle qui en fait un modèle autant d'adaptation que de jeu d'horreur.

Like

Who likes this ?

posted the 10/30/2022 at 08:00 PM by nicolasgourry