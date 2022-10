Ahh, Dead Space. Comment l'éviter à l'approche d'Halloween ? Si le jeu vidéo est sortie à la sainte année 2007, son remake de 2023 promet d'être intéressant, autant que le très prometteur Callisto Protocol. Mais pour s'y préparer, chez Exitium Film, on vous a concocté une série de vidéos rétrospectives sur toute la saga Dead Space de chez Visceral Games et EA. De son histoire et son lore à son développement tumultueux, nous explorerons tout ce que nous propose le mastodonte du Survival Horror.

posted the 10/27/2022 at 09:10 AM by nicolasgourry