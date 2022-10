Et si Spider-Man était un film d'auteur ?Redécouvrez le blockbuster de Sam Raimi à travers le prisme de son incroyable mise en scène :symbolique des couleurs et du reflet, travail de la crise d'identité, questionnement de l'amérique triomphante, il y en a pour tous les goûts !C'est le premier épisode d'une série de trois, qui vont chacun se centrer sur un opus de la trilogie.

posted the 10/21/2022 at 08:30 AM by nicolasgourry