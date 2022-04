Tests

Il y a encore quelques mois, les fans de J-RPG, et ils sont encore nombreux, étaient en transe face aux rumeurs d’un véritable remake de, l’une des œuvres phares dedurant la fameuse période de « l’âge d’or », qui commepour ne citer que lui, n’a jamais eu la chance de franchir les frontières européennes. Mais la réalité a rattrapé les fantasmes avec l’annonce d’un simple remaster tout de même à prendre vu les arguments : c’est seulement 20 balles, c’est pour la première fois traduit en français (et d’ailleurs très bien traduit) et on nous offre avec, le visual-novel à l’époque exclusif au Japon pour d’évidentes raisons (c’est sorti sur Satellaview…). Pour autant, peut-on parler d’une bonne affaire ?La légende veut qu’on joue à un J-RPG pour son scénario avant tout. De ce coté, il n’y a pas d’arnaque tantest une petite perle de par ses personnages principaux et l’essentiel de son thème axé sur la mort ou plutôt ce qui est susceptible d’intervenir après qu’on ne soit plus, et on évitera d’en dire davantage pour ne pas spoiler. Les premières minutes sont déjà une excellente entrée en matière pour une aventure qui prendra plusieurs dizaines d’heures où certains choix vont conduiront, à l’instar deen son temps, à une des multiples fins. On se plaît à suivre l’évolution du personnage et les rebondissements avec toute les qualités attendues dans une production de la grande ère, que ce soit les jolies cinématiques (bon, elles ont vachement vieilli hein...), la grande variété dans les décors traversés et une OST très bien arrangée. Reste un chara-design assez spécial (chacun jugera) et un rythme tout de même assez old-school.Après on peut faire toutes les louanges que l’on veut par pure nostalgie, mais on est obligé de dire aux nouveaux intéressés queest plus particulier à aborder que, notamment par son système de combat aussi original que difficile à comprendre si vous ne prenez pas le temps d’aller parler à la bonne personne au village de départ. La profondeur est néanmoins là, même si elle met du temps à ressortir et prend surtout son envol face aux boss, faisant que certaines traversées de donjons ou ce qui y ressemble paraîtront bien longuettes face à une partie des mobs que l’on peut exterminer en bourrinant simplement le bouton d’attaque. Heureusement,a eu la bonne idée d’offrir d’emblée ce qui était un bonus du New Game+ d’époque, donc une fonction d’accélération x2 aussi bien en combat qu’en déplacement, en plus de nouvelles options cheat pour ceux qui veulent s’attarder uniquement sur le scénario.Quoi qu’il en soit, que l’on soit un trentenaire/quarantenaire déjà au courant de la qualité pour y avoir joué à l’époque en version US (ou japonais), ou tout simplement un de ceux qui veulent se faire une culture, difficile de ne pas être déçu de voir la firme avoir opté pour un simple remaster plutôt qu’un véritable remake un minimum ambitieux. Même un truc de la trempe de, on n’aurait pas refusé. Car forcément, un lissage et des modèles refaits rapidement n’enlèvent pas les bases du rendu d’époque et une certaine lourdeur dans le gameplay, le pire étant que le développement a été visiblement fait avec ce que l’on appelle du petit budget, et peut-être un manque de talent coté optimisation, nous livrant un titre venu des années 90 qui ose proposer un frame-rate complètement instable aussi bien sur Switch que sur les autres supports, ce qui n’est pas non plus hautement dommageable pour un RPG au tour par tour, mais néanmoins bien chiant.