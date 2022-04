Tests

Placé parmi les licences les plus kawaï de l’universfête cette année ses trente bougies, soit trois décennies d’aventures entre platformer classique, délire à orientation coop, du flipper, des sessions de combat, du jeu de courses ou diverses tentatives d’originalité coté gameplay, tous avec mot d’ordre de miser sur une pleine accessibilité pour correspondre à tous les âges, surtout les petits. Et après unsympathique mais bien trop fainéant sur les idées et le contenu, la petite boule rose revient avec un élan totalement inattendu d’ambition, à la hauteur de la franchise certes, mais pour un résultat enfin satisfaisant.Pourtant et à moins d’avoir fait la démo au préalable, on part avec une mauvaise surprise si l’on se basait uniquement avec le trailer d’annonce : dans sa structure,n’a absolument rien d’un monde ouvert, ni même d’une formule à laet on parlera plus sagement de quelque chose façonen plus light. C’est bien du gameplay 3D, ce qui reste inhabituel pour la franchise, mais dans des stages globalement très linéaires (il y a quelques petites exceptions) toujours dans cette volonté de toucher les plus jeunes, argument recevable ou non selon le point de vue de chacun. Mon fils ayant torchéà 100 % à 9 ans, y a un moment où l’on se dit aussi que les gamins n’ont pas besoin d’être constamment pris par la main. D’ailleurs, moi-même quand j’étais jeune, je… Enfin bref, ça reste mignon et l’on pourra au moins dire que la caméra est parfaitement optimale dans l’intégralité des situations.Donc c’est mignon et même plutôt joli dans certains stages (très variable sur ce point, tout comme l’originalité des thèmes) avec des musiques qui le sont tout autant, orchestrales à ce propos, et ça a au moins le gameplay n’a aucun mal à s’adapter à la 3D une fois le feeling trouvé dans les moments où il faut savoir viser. Ça se traverse sans la moindre encombre comme d’habitude (le mode normal lui-même est l’équivalent d’un mode facile), mais il y a toujours cette petite touche qui nous maintient pour nous faire passer un bon moment, notamment l’apport de quelques idées bienvenues après le précédent épisode dont deux pouvoirs inédits mais aussi l’arrivée des transformations en objets souvent très bien trouvées. On reste loin du génie des meilleurs Mario, ceux qui étaient capables de nous refourguer une trouvaille par niveau, mais le jeu parvient tout de même à distiller suffisamment bien ses pouvoirs au fil de l’aventure pour éviter de tomber dans une trop fort routine.Et puis uncomme d’autres platformer avant lui, ça s’apprécie surtout dans sa quête du 100 %, donc avec la recherche de chacun des secrets et défis par niveau, bien que certains soient impossibles à deviner au départ, genre de truc qui il faut le reconnaître augmente un peu artificiellement la durée de vie, encore plus quand on abordera le cas du post-game proposant heureusement une petite once de challenge, celle que l’on peut également trouver tout au long du jeu dans les sessions défis si l’on souhaite passer sous le chrono indiqué. Pour tout cela, si l’on se plaignait du contenu rachitique de(pouvant être torché de fond en comble en plus ou moins 8h), on a cette fois une bonne dizaine d’heures de jeu pour arriver au bout, et facilement le double pour tout combler. C’est déjà ça.Ce nouvel épisode n’oublie pas non plus ses à-cotés propres à la série avec quelques mini-jeux (cuisine et pêche, donc quand même vachement classique), l’habituel Colisée pour montrer son skill et la collection de figurines façon Sakurai, le tout englobé dans le village des Waddle Dees que l’on se plaira à voir évoluer au fur et à mesure de nos compagnons sauvés, village qui recèle d’ailleurs l’une des meilleures idées du jeu : enfin la possibilité de faire évoluer ses pouvoir en échange de plans, avec un gain de puissance ou de vitesse, voire une modification du feeling (notamment pour l’indispensable épée). On espère vivement que cet aspect se retrouvera dans tous les prochains épisodes. Vu les habitudes de, nous aurons sur ce point une réponse dans moins de 5 ans.