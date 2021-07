JVC 16/20

Millenium 80%

IGNFrance 7/10

Oui, Monster Hunter Stories 2 a toutes les cartes en main pour être le J-RPG de ce début d'été sur Switch. Grâce à son système de combat original et riche, son contenu généreux et ses graphismes charmants, le titre propose une expérience agréable qui a de quoi vous occuper pendant une partie de vos vacances. Face à cette proposition intéressante, on peut lui reprocher son scénario très, voire trop classique, ainsi que sa technique qui ne parvient pas toujours à offrir un rendu stable. En soi, pas de quoi gâcher cette invitation au voyage qui brille par l’originalité de ses affrontements et la bonne humeur qu’elle dégage.Loin d'être un petit jeu enfantin, Monster Hunter Stories 2 est un excellent spin-off qui reprend habilement l'univers et les mécanismes de la licence avant de les adapter avec brio dans un genre très différent. L'histoire se laisse suivre, la direction artistique ne manque pas de charme, et les combats sont satisfaisants. Explorer le monde afin de faire main basse sur tous les monstres possibles, puis bidouiller leurs gènes afin de se faire une équipe de choc est très satisfaisant, même s'il y a quelques lourdeurs dans l'interface et que cela peut s'avérer un peu répétitif. Nous le conseillons donc vivement, tant aux fans de Monster Hunter, qu'à ceux qui recherchent une alternative à Pokémon.Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruins est un J-RPG à l’ancienne avec ses longueurs, ses phases de farm de matériaux et ses allers-retours à répétition. Si cette formule est trop dépassée pour vous, passez votre chemin. Si toutefois cela ne vous effraie pas et que vous êtes fan de la licence, le titre pourrait être le partenaire idéal de cette période d’été. Le jeu est léger, son contenu est conséquent et saura grandement vous occuper. Avec une promesse d’apport en contenu régulier, Stories 2 est un titre très plaisant malgré son classicisme et sa technique, il saura récompenser par son contenu les joueurs les plus obstinés et à la recherche de défi une fois arrivé au end-game.