Une photo du tournage du reboot de, montranten pleine course, circule sur internet.Pour rappel, le film se concentrera sur quatre nouveaux personnages qui devront survivre par tous les moyens dans la tristement célèbreen 1998., réalisateur du film et du récent, a déclaré que le film respecterait le lore du jeu, mais qu’aucun personnage de la saga n’apparaîtra dans le film.Les fans ont déjà commencé à s’inquiéter de cette déclaration en raison de la présence de neige tout au long du film. En effet, à aucun moment dans les jeux la neige n’était présente, ce qui pose déjà un problème pour intégrer ce film dans le lore de la saga.Néanmoins, pour rassurer ces derniers,a ajouté qu’il avait terminéà deux reprises et qu’il avait tout simplement adoré.On ne sait pas trop quoi penser de cet énièmeau cinéma, mais selon certaines rumeurs, une bande-annonce du film serait projetée dans les jours qui viennent, et plus précisément lors duà Las Vegas.