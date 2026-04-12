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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Resident Evil : première image du film et trailer en approche selon des rumeurs


Une photo du tournage du reboot de Resident Evil, montrant Austin Abrams en pleine course, circule sur internet.

Pour rappel, le film se concentrera sur quatre nouveaux personnages qui devront survivre par tous les moyens dans la tristement célèbre Raccoon City en 1998.

Zach Cregger, réalisateur du film et du récent Weapons, a déclaré que le film respecterait le lore du jeu, mais qu’aucun personnage de la saga n’apparaîtra dans le film.

Les fans ont déjà commencé à s’inquiéter de cette déclaration en raison de la présence de neige tout au long du film. En effet, à aucun moment dans les jeux la neige n’était présente, ce qui pose déjà un problème pour intégrer ce film dans le lore de la saga.

Néanmoins, pour rassurer ces derniers, Zach Cregger a ajouté qu’il avait terminé Resident Evil Requiem à deux reprises et qu’il avait tout simplement adoré.

On ne sait pas trop quoi penser de cet énième Resident Evil au cinéma, mais selon certaines rumeurs, une bande-annonce du film serait projetée dans les jours qui viennent, et plus précisément lors du CinemaCon à Las Vegas.


https://www.facebook.com/photo/?fbid=1353578850131726&set=pb.100064388724503.-2207520000
    tags : resident evil resident evil le film resident evil reboot resident evil zach cregger zach cregger resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil film lives resident evil reboot zach cregger resident evil cinemacon cinemacon
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    posted the 04/12/2026 at 11:09 AM by marchand2sable
    comments (24)
    nicolasgourry posted the 04/12/2026 at 11:11 AM
    marchand2sable toi qui adore la licence, tu en penses quoi de l'approche du réalisateur pour le film ?
    burningcrimson posted the 04/12/2026 at 11:13 AM
    J avais mal lu. Bon ben peu importe la qualité du film car au moins les persos des jeux seront pas massacrés
    justx posted the 04/12/2026 at 11:13 AM
    Il a totalement raison. c'est bon leon, claire et tout le tralaa c'est la meilleur façon de faire un film de seconde zone.

    Y a deja des film avec leon si ca vous manque
    nicolasgourry posted the 04/12/2026 at 11:13 AM
    burningcrimson ah bah j'ai effacé mon commentaire ^^
    nicolasgourry posted the 04/12/2026 at 11:15 AM
    justx et si ça se trouve, le personnage du film pourrait être intégrer dans un prochain jeu, la boucle sera bouclé ^^
    burningcrimson posted the 04/12/2026 at 11:16 AM
    nicolasgourry Sorry j avais pas vu mais merci pour ta réponse
    mrpopulus posted the 04/12/2026 at 11:18 AM
    Je préfère attendre l'annonce du Remake de Code Veronica xD
    adamjensen posted the 04/12/2026 at 11:19 AM
    Hâte de voir le 1er trailer pour voir ce que ça va donner.
    marchand2sable posted the 04/12/2026 at 11:23 AM
    burningcrimson

    Non un simple civil. Ce sera 4 personnages. Tu as vu Weapons (évanouis en FR) ? Je ne te dis rien mais je pense que ça va être comme ça, un peu comme Barbarian aussi.

    nicolasgourry

    Je sais pas trop pour l'instant. J’ai trouvé Barbarian sympathique et Weapons incroyable (j’ai adoré ce film). Donc pour le coup, il y a un bon réalisateur pour une fois et j’aime bien son approche car s’il y a Leon les fans vont encore gueuler (il devenu un dieu ce perso...).

    Le coup à la Outbreak avec quatre survivants lambda est une bonne idée, mais la neige gâche tout. Il ne neige pas en septembre 1998. J’ai peur des erreurs a gogo et que le film ne puisse pas s’intégrer dans les jeux donc. Au-delà de ça, j’espère qu’il ne fera pas que du Weapons aussi mais plus du Resident Evil. Curieux de voir la bande-annonce, je pense que c’est vrai car le film sort en septembre et il y a eu une projection en privé.
    burningcrimson posted the 04/12/2026 at 11:28 AM
    marchand2sable Pas encore vu mais à l'occaz je materais
    ducknsexe posted the 04/12/2026 at 11:35 AM
    De la neige, aucun personnage.
    En changeant simplement le titre, ça ferait un excellent film de zombies.
    pimoody posted the 04/12/2026 at 11:53 AM
    Entre celui-là et Zelda on devrait avoir deux bonnes adaptations qui seront deux bons films avant toute chose, je pense.
    batipou posted the 04/12/2026 at 12:01 PM
    Mes 2 reproches pour le moment : la neige et les zombies qui sprintent (j’en peux plus de cette mode des infectés qui tapent des sprints)
    cyr posted the 04/12/2026 at 01:55 PM
    Finir re9 et avoir adoré, je sais pas mais pour moi ça veut dire panique a bord ...
    pimoody posted the 04/12/2026 at 03:31 PM
    batipou c'est ça vrai pour le sprint, qui plus est pour un film avec ambiance c'était d'autant mieux de garder l'esprit des zombies qui marchent.
    sussudio posted the 04/12/2026 at 04:38 PM
    ça va être de la bonne daubasse comme Hollywood sait en produire des masse. Je prèfère les films en CGI (petit plaisir coupable, j'avais aimé le premier avec Jovovich haha mais celui avec Nemesis mais quelle HORREUR)
    sephrius posted the 04/12/2026 at 05:07 PM

    Zach Cregger, réalisateur du film et du récent Weapons, a déclaré que le film respecterait le lore du jeu, mais qu’aucun personnage de la saga n’apparaîtra dans le film.

    Ah super, le lore respecté, génial, pas grave si les persos de la saga n'apparaissent pas, il y a suffisamment à faire dans la ville !

    Les fans ont déjà commencé à s’inquiéter de cette déclaration en raison de la présence de neige tout au long du film. En effet, à aucun moment dans les jeux la neige n’était présente, ce qui pose déjà un problème pour intégrer ce film dans le lore de la saga.

    Ah, bon. On respecte donc le lore en pissant sur les détails, parfait. Peut-être que ça va se passer en Décembre 1998, et plus en Septembre 1998 hein xD.

    J'ai vraiment pas beaucoup d'espoir avec ce film, j'espère être bien surpris...
    bladagun posted the 04/12/2026 at 08:28 PM
    Bon move de ne pas mettre de persos connus dedans ça aurait chialer de trop sinon
    justx posted the 04/12/2026 at 08:45 PM
    nicolasgourry Tu rigoles mais ils en seraient capable
    forte posted the 04/13/2026 at 04:52 AM
    sussudio Oui, les films et la série en CGI sont cools dans le sens ou, en plus, ils sont canons à l'histoire des jeux. Par contre ouais, ironiquement, même si c'était moyen à l'époque, le tout premier film RE reste, pour moi, la meilleure adaptation de la saga en live action (si on mets de coté les fan films)
    mibugishiden posted the 04/13/2026 at 06:14 AM
    Il respecte tellement le lore ce con qu'il est meme pas capable de situer correctement la periode de septembre dans le jeu, non le mec y fout de la neige. Et en plus c'est quoi l'interet de faire un film RE si tu met aucun personnage ? Fais juste un film de zombies et puis voila, pourquoi prendre le nom de la licence ?

    Bref je me fais plus d'illusions sur ces films RE, aucun n'est capable de respecter le lore du jeu et faire un truc bien.
    bookker posted the 04/14/2026 at 09:18 AM
    Le film Weapons etait vraiment cool du coup je suis impatient de voir le trailer ! Et qu'il neige ou pas on s'en fou , tant que le lore est respecté et qu'on se trouve pas avec des Leon, wesker de series B ça me va .
    foxstep posted the 04/14/2026 at 09:22 AM
    Le film qui sera surement plus long que RE3 remake
    coopper posted the 04/14/2026 at 10:05 AM
    Les mecs qui crisent parce qu'il y aurait de la neige à Raccoon City et qu'il n'y ait pas les personnages de la franchise, vous êtes le problème.
    Surtout que vous semblez essentiliser RE à des putains d'éléments narratifs alors que l'esprit de la franchise est bien plus large.

    Enfin bref, j'ai pas trouvé Weapons incroyable mais de ce que je lis pour l'instant ça m'intéresse.
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