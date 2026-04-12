Une photo du tournage du reboot de Resident Evil
, montrant Austin Abrams
en pleine course, circule sur internet.
Pour rappel, le film se concentrera sur quatre nouveaux personnages qui devront survivre par tous les moyens dans la tristement célèbre Raccoon City
en 1998.
Zach Cregger
, réalisateur du film et du récent Weapons
, a déclaré que le film respecterait le lore du jeu, mais qu’aucun personnage de la saga n’apparaîtra dans le film.
Les fans ont déjà commencé à s’inquiéter de cette déclaration en raison de la présence de neige tout au long du film. En effet, à aucun moment dans les jeux la neige n’était présente, ce qui pose déjà un problème pour intégrer ce film dans le lore de la saga.
Néanmoins, pour rassurer ces derniers, Zach Cregger
a ajouté qu’il avait terminé Resident Evil Requiem
à deux reprises et qu’il avait tout simplement adoré.
On ne sait pas trop quoi penser de cet énième Resident Evil
au cinéma, mais selon certaines rumeurs, une bande-annonce du film serait projetée dans les jours qui viennent, et plus précisément lors du CinemaCon
à Las Vegas.
Y a deja des film avec leon si ca vous manque
Non un simple civil. Ce sera 4 personnages. Tu as vu Weapons (évanouis en FR) ? Je ne te dis rien mais je pense que ça va être comme ça, un peu comme Barbarian aussi.
nicolasgourry
Je sais pas trop pour l'instant. J’ai trouvé Barbarian sympathique et Weapons incroyable (j’ai adoré ce film). Donc pour le coup, il y a un bon réalisateur pour une fois et j’aime bien son approche car s’il y a Leon les fans vont encore gueuler (il devenu un dieu ce perso...).
Le coup à la Outbreak avec quatre survivants lambda est une bonne idée, mais la neige gâche tout. Il ne neige pas en septembre 1998. J’ai peur des erreurs a gogo et que le film ne puisse pas s’intégrer dans les jeux donc. Au-delà de ça, j’espère qu’il ne fera pas que du Weapons aussi mais plus du Resident Evil. Curieux de voir la bande-annonce, je pense que c’est vrai car le film sort en septembre et il y a eu une projection en privé.
En changeant simplement le titre, ça ferait un excellent film de zombies.