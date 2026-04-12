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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil : première image du film et trailer en approche selon des rumeurs


Une photo du tournage du reboot de Resident Evil, montrant Austin Abrams en pleine course, circule sur internet.

Pour rappel, le film se concentrera sur quatre nouveaux personnages qui devront survivre par tous les moyens dans la tristement célèbre Raccoon City en 1998.

Zach Cregger, réalisateur du film et du récent Weapons, a déclaré que le film respecterait le lore du jeu, mais qu’aucun personnage de la saga n’apparaîtra dans le film.

Les fans ont déjà commencé à s’inquiéter de cette déclaration en raison de la présence de neige tout au long du film. En effet, à aucun moment dans les jeux la neige n’était présente, ce qui pose déjà un problème pour intégrer ce film dans le lore de la saga.

Néanmoins, pour rassurer ces derniers, Zach Cregger a ajouté qu’il avait terminé Resident Evil Requiem à deux reprises et qu’il avait tout simplement adoré.

On ne sait pas trop quoi penser de cet énième Resident Evil au cinéma, mais selon certaines rumeurs, une bande-annonce du film serait projetée dans les jours qui viennent, et plus précisément lors du CinemaCon à Las Vegas.


https://www.facebook.com/photo/?fbid=1353578850131726&set=pb.100064388724503.-2207520000
    tags : resident evil resident evil le film resident evil reboot resident evil zach cregger zach cregger resident evil requiem resident evil requiem dlc resident evil film lives resident evil reboot zach cregger resident evil cinemacon cinemacon
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    posted the 04/12/2026 at 11:09 AM by marchand2sable
    comments (13)
    nicolasgourry posted the 04/12/2026 at 11:11 AM
    marchand2sable toi qui adore la licence, tu en penses quoi de l'approche du réalisateur pour le film ?
    burningcrimson posted the 04/12/2026 at 11:13 AM
    J avais mal lu. Bon ben peu importe la qualité du film car au moins les persos des jeux seront pas massacrés
    justx posted the 04/12/2026 at 11:13 AM
    Il a totalement raison. c'est bon leon, claire et tout le tralaa c'est la meilleur façon de faire un film de seconde zone.

    Y a deja des film avec leon si ca vous manque
    nicolasgourry posted the 04/12/2026 at 11:13 AM
    burningcrimson ah bah j'ai effacé mon commentaire ^^
    nicolasgourry posted the 04/12/2026 at 11:15 AM
    justx et si ça se trouve, le personnage du film pourrait être intégrer dans un prochain jeu, la boucle sera bouclé ^^
    burningcrimson posted the 04/12/2026 at 11:16 AM
    nicolasgourry Sorry j avais pas vu mais merci pour ta réponse
    mrpopulus posted the 04/12/2026 at 11:18 AM
    Je préfère attendre l'annonce du Remake de Code Veronica xD
    adamjensen posted the 04/12/2026 at 11:19 AM
    Hâte de voir le 1er trailer pour voir ce que ça va donner.
    marchand2sable posted the 04/12/2026 at 11:23 AM
    burningcrimson

    Non un simple civil. Ce sera 4 personnages. Tu as vu Weapons (évanouis en FR) ? Je ne te dis rien mais je pense que ça va être comme ça, un peu comme Barbarian aussi.

    nicolasgourry

    Je sais pas trop pour l'instant. J’ai trouvé Barbarian sympathique et Weapons incroyable (j’ai adoré ce film). Donc pour le coup, il y a un bon réalisateur pour une fois et j’aime bien son approche car s’il y a Leon les fans vont encore gueuler (il devenu un dieu ce perso...).

    Le coup à la Outbreak avec quatre survivants lambda est une bonne idée, mais la neige gâche tout. Il ne neige pas en septembre 1998. J’ai peur des erreurs a gogo et que le film ne puisse pas s’intégrer dans les jeux donc. Au-delà de ça, j’espère qu’il ne fera pas que du Weapons aussi mais plus du Resident Evil. Curieux de voir la bande-annonce, je pense que c’est vrai car le film sort en septembre et il y a eu une projection en privé.
    burningcrimson posted the 04/12/2026 at 11:28 AM
    marchand2sable Pas encore vu mais à l'occaz je materais
    ducknsexe posted the 04/12/2026 at 11:35 AM
    De la neige, aucun personnage.
    En changeant simplement le titre, ça ferait un excellent film de zombies.
    pimoody posted the 04/12/2026 at 11:53 AM
    Entre celui-là et Zelda on devrait avoir deux bonnes adaptations qui seront deux bons films avant toute chose, je pense.
    batipou posted the 04/12/2026 at 12:01 PM
    Mes 2 reproches pour le moment : la neige et les zombies qui sprintent (j’en peux plus de cette mode des infectés qui tapent des sprints)
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