







avait promis de donner des nouvelles sur, et bien chose promise, chose due.En effet, ce dernier fait le point sur son compte X. On apprend donc que ce remake changera sa structure narrative, mais les événements clés resteront inchangés.On pense à quelque chose de similaire à, qui a totalement réécrit le personnage d’et son lien avec son frère.En parlant de frangin,sera bien de retour encore une fois, mais il sera gravement blessé vers le dernier tiers du jeu suite à un combat contrequi fera office de combat dejouable cette fois. La fin du jeu se terminera avecet non avec, comme c’était le cas dans la version originale.souhaite davantage mettre en avantdans ce volet pour faire comprendre aux joueurs que c’est son “jeu”, malgré la présence de son frère.termine en précisant qu’il s’agit d’un gros remake et qui ne se reposera pas sur ses acquis, notamment avec de l’exploration en moto sur l’îledès le début du jeu (une première dans la saga).Enfin, selon l’insider,et(les directeurs deet) seront encore une fois à la barre du projet.