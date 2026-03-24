Dusk Golem
avait promis de donner des nouvelles sur Resident Evil Code Veronica Remake
, et bien chose promise, chose due.
En effet, ce dernier fait le point sur son compte X. On apprend donc que ce remake changera sa structure narrative, mais les événements clés resteront inchangés.
On pense à quelque chose de similaire à Resident Evil: The Darkside Chronicles
, qui a totalement réécrit le personnage d’Alexia
et son lien avec son frère.
En parlant de frangin, Chris Redfield
sera bien de retour encore une fois, mais il sera gravement blessé vers le dernier tiers du jeu suite à un combat contre Wesker
qui fera office de combat de Boss
jouable cette fois. La fin du jeu se terminera avec Claire
et non avec Chris
, comme c’était le cas dans la version originale.
Capcom
souhaite davantage mettre en avant Claire Redfield
dans ce volet pour faire comprendre aux joueurs que c’est son “jeu”, malgré la présence de son frère.
Dusk Golem
termine en précisant qu’il s’agit d’un gros remake et qui ne se reposera pas sur ses acquis, notamment avec de l’exploration en moto sur l’île Rockfort
dès le début du jeu (une première dans la saga).
Enfin, selon l’insider, Yasuhiro Anpo
et Kazunori Kadoi
(les directeurs de Resident Evil 2
et 4 Remake
) seront encore une fois à la barre du projet.
Chris était peu présent.
Mais sa présence était tout de même appréciable.
Les réalisateurs des remakes du 2 et du 4, ça ne peut donner que du bon.
Oui on joue plus Claire que Chris même si Chris lui a piqué la vedette après. Chris oblige.
Heureusement qu'ils comptent changer pas mal de chose, le jeu avait quand même pas mal de défaut.
Oui ça rend mal je l’ai changé.
vyse
Et surtout dans Resident Evil mais Nier Replicant/Gestalt prouve que le JV peut être un art dans ce domaine.
Le jeu vidéo non y a des exceptions, je peux te citer, RDR2,TW3,Nier,FF . Des indés aussi qui te compte une histoire sans même dire un mot par exemple.
Le soucis avec ce RE, c'est qu'il est sorti après Matrix, et comme beaucoup de jeu, ils ont aimé reproduire pas mal le côté artistique et techno de ce film, ce qui ne va pas avec tout, les devs comprenez pas à l'époque et pensait que c'était cool, le public aussi, et ça passait à l'époque. Avec du recul, j'ai joué, vu les mises en scène, écouter les échanges entre personnages, lu le lore,le scénario globale était une purge pour moi...mais bon, j'ai passer un bon moment.
marchand2sable Le soucis c'est que tous les autres Resident Evil, donc le 0,1,2,3,4,5,7,8 sont tous largement plus sérieux d'un point de vue scénario et mieux mise en scène que Code Veronica.
Le twist Alexia est quand même un des meilleurs de la série. On ne s’attendait pas à ça surtout que c’était assez rare ce genre de chose dans le JV et surtout à l’époque. Après, oui les dialogues doivent être complètement réécrits rien que pour le Fathhherrrr de Steve.
Puis j’espère pour eux, qu’ils vont changer la tête de Steve. On n’est plus dans les années 90, DiCaprio va leur foutre un procès monstrueux ils vont rien comprendre…
SPOIL Code Véro
Si oui, je parie que c'est a cause de "Alexia" pour éviter de faire passé un trav pour un psychopathe.
Jamais je pourrais comprendre comment on aime l'écriture dans ce jeu, mais bon chacun ses gouts, y a des gens qui adorent RE6, que je n'est pas fait au passage.
C'est exactement ça.