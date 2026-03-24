1996 - 2026
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Resident Evil Requiem
5
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil Code Veronica Remake aura des changements majeurs selon Dusk Golem



Dusk Golem avait promis de donner des nouvelles sur Resident Evil Code Veronica Remake, et bien chose promise, chose due.

En effet, ce dernier fait le point sur son compte X. On apprend donc que ce remake changera sa structure narrative, mais les événements clés resteront inchangés.

On pense à quelque chose de similaire à Resident Evil: The Darkside Chronicles, qui a totalement réécrit le personnage d’Alexia et son lien avec son frère.

En parlant de frangin, Chris Redfield sera bien de retour encore une fois, mais il sera gravement blessé vers le dernier tiers du jeu suite à un combat contre Wesker qui fera office de combat de Boss jouable cette fois. La fin du jeu se terminera avec Claire et non avec Chris, comme c’était le cas dans la version originale.

Capcom souhaite davantage mettre en avant Claire Redfield dans ce volet pour faire comprendre aux joueurs que c’est son “jeu”, malgré la présence de son frère.

Dusk Golem termine en précisant qu’il s’agit d’un gros remake et qui ne se reposera pas sur ses acquis, notamment avec de l’exploration en moto sur l’île Rockfort dès le début du jeu (une première dans la saga).

Enfin, selon l’insider, Yasuhiro Anpo et Kazunori Kadoi (les directeurs de Resident Evil 2 et 4 Remake) seront encore une fois à la barre du projet.


    tags : resident evil resident evil code veronica resident evil code veronica remake resident evil code veronica remake news resident evil code veronica remake infos resident evil code veronica remake leaks resident evil code veronica remake dusk golem
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    fuji, adamjensen, kakazu, aozora78, gamerdome, raoh38
    posted the 03/24/2026 at 12:03 PM by marchand2sable
    comments (19)
    marchand2sable posted the 03/24/2026 at 12:10 PM
    RE4 Remake était excellent mais ça manquait de surprises. On sentait Capcom pas à l’aise à l’idée de modifier le jeu vu sa réputation. Je pense qu’ils vont se lâcher un peu plus la et c’est pas pour me déplaire perso.
    adamjensen posted the 03/24/2026 at 12:10 PM
    Perso, même dans l’original, j’ai toujours considéré que c’était le jeu de Claire.
    Chris était peu présent.
    Mais sa présence était tout de même appréciable.

    Les réalisateurs des remakes du 2 et du 4, ça ne peut donner que du bon.
    marchand2sable posted the 03/24/2026 at 12:17 PM
    adamjensen

    Oui on joue plus Claire que Chris même si Chris lui a piqué la vedette après. Chris oblige.
    kakazu posted the 03/24/2026 at 12:20 PM
    Tellement hâte d'y jouer
    syoshu posted the 03/24/2026 at 12:23 PM
    Code Vero c'est Claire et Steve. Chris c'est juste pour le lore

    Heureusement qu'ils comptent changer pas mal de chose, le jeu avait quand même pas mal de défaut.
    gamerdome posted the 03/24/2026 at 12:30 PM
    Un de mes RE favori, je suis curieux de voir l'exploration à moto.
    jenicris posted the 03/24/2026 at 12:30 PM
    Je suis pas contre, notamment le passage horrible dans l'avion face au Tyran
    shanks posted the 03/24/2026 at 12:54 PM
    Elle est plate cette image
    ravyxxs posted the 03/24/2026 at 12:59 PM
    Un RE avec une histoire tellement mauvaise, nul, et façon serie B, mais un RE avec une atmosphère et gameplay incroyable pour l'époque
    vyse posted the 03/24/2026 at 01:01 PM
    ravyxxs je remarque dans tes interventions que tu mets souvent en avant l'histoire dans les jeux mais si c'est quelque chose que tu aimes vraiment, la littérature et le cinéma sont les medium qui les met en avant, pas les jeux vidéos et surtout pas au japon (a part Nier)
    marchand2sable posted the 03/24/2026 at 01:11 PM
    shanks

    Oui ça rend mal je l’ai changé.

    vyse

    Et surtout dans Resident Evil mais Nier Replicant/Gestalt prouve que le JV peut être un art dans ce domaine.
    ravyxxs posted the 03/24/2026 at 01:13 PM
    vyse Ah mais je suis déjà très plongé dans le cinéma, films,séries,livres !

    Le jeu vidéo non y a des exceptions, je peux te citer, RDR2,TW3,Nier,FF . Des indés aussi qui te compte une histoire sans même dire un mot par exemple.

    Le soucis avec ce RE, c'est qu'il est sorti après Matrix, et comme beaucoup de jeu, ils ont aimé reproduire pas mal le côté artistique et techno de ce film, ce qui ne va pas avec tout, les devs comprenez pas à l'époque et pensait que c'était cool, le public aussi, et ça passait à l'époque. Avec du recul, j'ai joué, vu les mises en scène, écouter les échanges entre personnages, lu le lore,le scénario globale était une purge pour moi...mais bon, j'ai passer un bon moment.

    marchand2sable Le soucis c'est que tous les autres Resident Evil, donc le 0,1,2,3,4,5,7,8 sont tous largement plus sérieux d'un point de vue scénario et mieux mise en scène que Code Veronica.
    marchand2sable posted the 03/24/2026 at 01:19 PM
    ravyxxs

    Le twist Alexia est quand même un des meilleurs de la série. On ne s’attendait pas à ça surtout que c’était assez rare ce genre de chose dans le JV et surtout à l’époque. Après, oui les dialogues doivent être complètement réécrits rien que pour le Fathhherrrr de Steve.

    Puis j’espère pour eux, qu’ils vont changer la tête de Steve. On n’est plus dans les années 90, DiCaprio va leur foutre un procès monstrueux ils vont rien comprendre…
    hyoga57 posted the 03/24/2026 at 01:31 PM
    Le meilleur Resident Evil bientôt de retour, j’ai tellement hâte.
    marcelpatulacci posted the 03/24/2026 at 01:58 PM
    Oh oh...Donc une nouvelle interprétation comme RE3 remake?

    SPOIL Code Véro

    Si oui, je parie que c'est a cause de "Alexia" pour éviter de faire passé un trav pour un psychopathe.
    ravyxxs posted the 03/24/2026 at 02:30 PM
    marchand2sable Non mais l'autre mec aux cheveux roux là, avec le collier de chien lol c'est quoi son nom ? Il est horrible ce personnage, tellement bizarre, comme ils disent, cringe lol. Franchement je dis pas non à un remake car je sens qu'ils vont LARGEMENT mieux maitrisé l'histoire.

    Jamais je pourrais comprendre comment on aime l'écriture dans ce jeu, mais bon chacun ses gouts, y a des gens qui adorent RE6, que je n'est pas fait au passage.
    cail2 posted the 03/24/2026 at 02:54 PM
    Trooooop hâte !
    brook1 posted the 03/24/2026 at 04:19 PM
    J'ai l'impression qu'ils réécrivent la trame principale de la saga avec les remakes et les nouveaux opus pour que tout soit bien cohérent entre eux, c'est l'impression que j'ai eue en finissant Requiem, qui du coup rend RE5 incohérent, donc j’en déduis qu'on aura forcément un remake pour cet opus.
    marchand2sable posted the 03/24/2026 at 04:44 PM
    brook1

    C'est exactement ça.
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