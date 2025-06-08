profile
De nouvelles fuites sur le prochain film Resident Evil


Après la divulgation du synopsis du film il y a quelques jours, c’est une nouvelle fois Daniel Richtman (très réputé pour ses leaks dans le cinéma) qui nous livre, sans prévenir sur son Patreon, de nouvelles informations sur le prochain film Resident Evil, qui sera réalisé par Zach Cregger (Barbarian).

Dans le film, Raccoon City sera quasi entièrement sous la neige. Le récit devrait donc se dérouler en hiver, et non du 24 septembre au 1er octobre 1998 comme dans les jeux.

La plus grande partie du film se passera en huis clos, dans un hôpital ou un hôpital psychiatrique.

Daniel en profite pour dévoiler les quatre personnages principaux du film :

Bryan : un messager comique et malchanceux, qui devient un héros malgré lui suite à des événements inattendus et inimaginables.

Pauline : une scientifique sarcastique et mystérieuse.

Max : un agent douteux, lourdement armé, stoïque et très habile.

La petite fille : une fillette infectée que Bryan essaie d’aider.


Zach Cregger avait déjà déclaré que le film ne serait pas une adaptation directe des jeux vidéo, mais qu’il chercherait à en capturer l’expérience. Inutile de préciser que les fans sont déjà en train de hurler à la lune sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, à ne pas prendre au pied de la lettre, même si la source semble assez fiable.

Le film est toujours prévu pour le 18 septembre 2026 aux États-Unis.
    tags : resident evil resident evil leak resident evil 9 leak resident evil 9 resident evil zach cregger zach cregger resident evil 2026 resident evil requiem resident evil live action resident evil film 2026 resident evil news daniel richtman
    posted the 08/06/2025 at 10:43 AM by marchand2sable
    comments (14)
    coopper posted the 08/06/2025 at 10:52 AM
    Si les fans font un caca nerveux car le film se détache de l'original, qu'ils aillent voir Weapons, le dernier film de Zach Cregger, qui vient tout juste de sortir au cinéma. Ils auront un avant goût de ce à quoi le film pourrait ressembler.
    (Le film aurait tellement convaincu que les studios se seraient battu pour participer à son futur film Resident Evil)
    mithrandir posted the 08/06/2025 at 12:45 PM
    Quel intérêt d'utiliser le nom Resident Evil s'il n'y a même pas un des persos en personnage principal, qu'ils fassent leur propre film de zombies mais bon la licence fait vendre
    arquion posted the 08/06/2025 at 01:04 PM
    mithrandir RE outbreak, t'avais pas de tête connu par exemple.
    gasmok2 posted the 08/06/2025 at 01:29 PM
    mithrandir
    Mais si le film reste très proche dans l'ambiance aux jeux et qu'il ne s'appelle pas RE...les gens diront "ouais c'est un plagiat de RE, bla bla bla"
    rendan posted the 08/06/2025 at 02:00 PM
    Juste une chose à dire: Qu'ils fassent enfin un BON film P..
    mithrandir posted the 08/06/2025 at 03:36 PM
    arquion gasmok2 Mouais, perso je trouve çà bête de pas s'appuyer sur au moins un perso, peut-être qu'un jour on aura enfin un film RE avec un Léon à la hauteur
    nicolasgourry posted the 08/06/2025 at 05:29 PM
    marchand2sable coopper mithrandir arquion gasmok2 rendan voici les critiques du nouveau film du réalisateur de Resident evil, on peut avoir une bonne surprise (voir l'un des meilleurs films tiré d'un jeu vidéo ?)
    https://www.gamekyo.com/group_article59677.html
    mithrandir posted the 08/06/2025 at 05:32 PM
    nicolasgourry oui c'est encourageant mais je suis quand-même déçu de la non présence des persos du JV, ça revient à faire un film Tomb Raider sans Lara Croft
    marchand2sable posted the 08/06/2025 at 07:00 PM
    nicolasgourry mithrandir

    Je pense qu'il n'en a juste rien à foutre des jeux. Vu les fuites, il va reprendre uniquement Umbrella et les monstres. À voir mais je n'ai aucune hype pour l'instant (trop de mauvais films avant lui), je partage juste l'info.
    nicolasgourry posted the 08/06/2025 at 07:06 PM
    marchand2sable je veux dire le réalisateur à fait deux films (donc celui qui vient de sortir), ils ont eu des bons retours, donc déjà ça peut aider pour avoir un possible bon film, de plus il est scénariste de ses films, là il sera co-scénariste, c'est plutôt bien pour avoir quelque chose de réussi, surtout qu'il est dans un registre qu'il a l'air de "maitriser".
    maleman posted the 08/06/2025 at 07:21 PM
    Le plus étonnant, c'est que le personnage principal soit un homme. Il me semble que tous les films Resident Evil en prise de vue réelles (et aussi toutes les séries, si je ne me trompe pas) ont eu pour personnage principal une femme. Sans que je ne comprenne vraiment pourquoi, à part peut-être que les réalisateurs étaient des hommes et qu'ils voulaient assouvir un certain fantasme en mettant une femme en vedette.
    mithrandir posted the 08/06/2025 at 07:51 PM
    marchand2sable oui c'est clair, j'avais juste un petit espoir vu que j'aime bien la licence, je n'ai vu que les 2 premiers d'Anderson, ça m'avait suffit^^
    mibugishiden posted the 08/07/2025 at 06:40 AM
    Je suis pas convaincu du tout vu le descriptif, deja dans la neige c'est pas terrible les jeux se passent en automne.

    En fait il aurait pu tout simplement montrer le debut de l'infection à Raccon City du point de vu d'un mec lambda, genre un peu comme la saison 1 de Fear The Walking Dead ou tu vois la ville normale au debut puis peu à peu ca sombre avec de plus en plus de gens infectés, ca aurait bien completé les jeux.
    batipou posted the 08/07/2025 at 08:13 AM
    Mibusgishiden C’est le projet de Resident Evil en film ou série que j attends depuis toujours : le début de l’épidémie vu par des civils pendant que se joue les trames des jeux en fond (avec pourquoi pas des croisements d’intrigues).

    Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut partir là dessus.
