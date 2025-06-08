Bryan : un messager comique et malchanceux, qui devient un héros malgré lui suite à des événements inattendus et inimaginables.



Pauline : une scientifique sarcastique et mystérieuse.



Max : un agent douteux, lourdement armé, stoïque et très habile.



La petite fille : une fillette infectée que Bryan essaie d’aider.

Après la divulgation du synopsis du film il y a quelques jours, c’est une nouvelle fois(très réputé pour ses leaks dans le cinéma) qui nous livre, sans prévenir sur son, de nouvelles informations sur le prochain film, qui sera réalisé parDans le film,sera quasi entièrement sous la neige. Le récit devrait donc se dérouler en hiver, et non du 24 septembre au 1er octobre 1998 comme dans les jeux.La plus grande partie du film se passera en huis clos, dans un hôpital ou un hôpital psychiatrique.en profite pour dévoiler les quatre personnages principaux du film :avait déjà déclaré que le film ne serait pas une adaptation directe des jeux vidéo, mais qu’il chercherait à en capturer l’expérience. Inutile de préciser que les fans sont déjà en train de hurler à la lune sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, à ne pas prendre au pied de la lettre, même si la source semble assez fiable.Le film est toujours prévu pour le