Après la divulgation du synopsis du film il y a quelques jours, c’est une nouvelle fois Daniel Richtman
(très réputé pour ses leaks dans le cinéma) qui nous livre, sans prévenir sur son Patreon
, de nouvelles informations sur le prochain film Resident Evil
, qui sera réalisé par Zach Cregger (Barbarian)
.
Dans le film, Raccoon City
sera quasi entièrement sous la neige. Le récit devrait donc se dérouler en hiver, et non du 24 septembre au 1er octobre 1998 comme dans les jeux.
La plus grande partie du film se passera en huis clos, dans un hôpital ou un hôpital psychiatrique.
Daniel
en profite pour dévoiler les quatre personnages principaux du film :
Bryan : un messager comique et malchanceux, qui devient un héros malgré lui suite à des événements inattendus et inimaginables.
Zach Cregger
Pauline : une scientifique sarcastique et mystérieuse.
Max : un agent douteux, lourdement armé, stoïque et très habile.
La petite fille : une fillette infectée que Bryan essaie d’aider.
avait déjà déclaré que le film ne serait pas une adaptation directe des jeux vidéo, mais qu’il chercherait à en capturer l’expérience. Inutile de préciser que les fans sont déjà en train de hurler à la lune sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, à ne pas prendre au pied de la lettre, même si la source semble assez fiable.
Le film est toujours prévu pour le 18 septembre 2026 aux États-Unis
.
(Le film aurait tellement convaincu que les studios se seraient battu pour participer à son futur film Resident Evil)
Mais si le film reste très proche dans l'ambiance aux jeux et qu'il ne s'appelle pas RE...les gens diront "ouais c'est un plagiat de RE, bla bla bla"
https://www.gamekyo.com/group_article59677.html
Je pense qu'il n'en a juste rien à foutre des jeux. Vu les fuites, il va reprendre uniquement Umbrella et les monstres. À voir mais je n'ai aucune hype pour l'instant (trop de mauvais films avant lui), je partage juste l'info.
En fait il aurait pu tout simplement montrer le debut de l'infection à Raccon City du point de vu d'un mec lambda, genre un peu comme la saison 1 de Fear The Walking Dead ou tu vois la ville normale au debut puis peu à peu ca sombre avec de plus en plus de gens infectés, ca aurait bien completé les jeux.
Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut partir là dessus.