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[LEAK] Vidéo du futur jeu Iron Man de EA Motive
Jeux Video


- Version encore très précoce
- EA Motive a reconnu sans détour la véracité du leak
- Nous invite à patienter pour voir le jeu à un state plus avancé

Les combats et scènes de vol ont l'air pas mal
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    posted the 08/30/2026 at 01:06 PM by shanks
    comments (12)
    zekk posted the 08/30/2026 at 01:08 PM
    ça devient lourd tous ces leaks et Insider
    churos45 posted the 08/30/2026 at 01:13 PM
    pas spécialement fan de la licence mais j'espère que le développement ira au bout
    ratchet posted the 08/30/2026 at 01:34 PM
    J’attends de voir mais pour l’instant pas coinvaincu.
    mrponey posted the 08/30/2026 at 01:35 PM
    Je pense qu'il vont réutilisé les restes d'Anthem c'est pas plus mal.
    newtechnix posted the 08/30/2026 at 01:42 PM
    zekk ce qui est un peu lourd c'est de se dire qu'après Spiderman, wolverine et maintenant ce Iron man ...

    On aura droit donc à Captain america, Hulk, Captain Marvel, Hawkeye, Black Widow, Falcon, The Punisher, etc etc etc

    tous en milieux urbain à bastonner des bots.

    A la rigueur avec Thor, Black Panther ou Doc Strange on aura droit à un peu d'exotisme

    mrponey où les assets de Spiderman

    shanks à une époque cela s'appelait genre Superman 64 et tout le monde s'en fichait aujourd'hui cela fait l'actu. Je suis pas convaincu que cela représente l'avenir du JV, avant même d'y avoir jouer en fait on sait déjà à quoi s'attendre c'est un peu cela qui est embêtant.
    yanssou posted the 08/30/2026 at 01:49 PM
    Mouais a voir..

    newtechnix ça dépend des dev et de leurs idées surtout, les batman Arkham reste la référence dans ce domaine.
    zekk posted the 08/30/2026 at 02:22 PM
    newtechnix Qu’ils fassent tout de suite un jeu Avengers
    mrpopulus posted the 08/30/2026 at 02:27 PM
    J'aime bien ce que je vois, c'est les mecs derrière l'incroyable Remake de Dead Space donc on peut leur faire confiance, même si là c'est un jeu totalement inédit
    sino posted the 08/30/2026 at 03:17 PM
    newtechnix Punisher il y a moyen de faire quelque chose de fou si on exploite bien le côté sombre du perso. Un Max Payne bis ça serait parfaitement raccord.
    riddler posted the 08/30/2026 at 03:25 PM
    On rajoute des anneaux et on a Superman 64
    suzukube posted the 08/30/2026 at 03:36 PM
    J'connais un Tester QA qui va se faire virer...
    cyr posted the 08/30/2026 at 03:37 PM
    Ben je dit pourquoi pas. Enfin un Marvel qui donne un peu envie
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