Jeux Video
- Version encore très précoce
- EA Motive a reconnu sans détour la véracité du leak
- Nous invite à patienter pour voir le jeu à un state plus avancé
Les combats et scènes de vol ont l'air pas mal
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posted the 08/30/2026 at 01:06 PM by shanks
On aura droit donc à Captain america, Hulk, Captain Marvel, Hawkeye, Black Widow, Falcon, The Punisher, etc etc etc
tous en milieux urbain à bastonner des bots.
A la rigueur avec Thor, Black Panther ou Doc Strange on aura droit à un peu d'exotisme
mrponey où les assets de Spiderman
shanks à une époque cela s'appelait genre Superman 64 et tout le monde s'en fichait aujourd'hui cela fait l'actu. Je suis pas convaincu que cela représente l'avenir du JV, avant même d'y avoir jouer en fait on sait déjà à quoi s'attendre c'est un peu cela qui est embêtant.
newtechnix ça dépend des dev et de leurs idées surtout, les batman Arkham reste la référence dans ce domaine.