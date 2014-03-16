On ne bat pas avec la nourriture !

Fiche technique:

NOTE (Replay Score)

Screenshots:





Depuis tout petit, j'ai toujours eu une véritable aversion pour les gens qui se balancent de la bouffe sur la gueule. Quand on sait que dans les années 1980, le monde connaissait (et connait) des épisodes de famines à grande échelle, ce genre de comportement me paraissait absolument déplorable !Mais malgré tout, cela ne m'a pas empêché de jouer à Food Fight, un jeu complètement barré qui résume à lui seul l'esprit arcade des années 80 : un gamin, une glace, et une armée de cuisiniers décidés à l'empêcher de la manger... à coups de nourriture.Oui, le scénario est totalement idiot.Oui, c'est justement ce qui fait son charme.À l'origine sorti en arcade en 1983, Food Fight arrive sur Atari 7800 en 1986 dans une version très convaincante qui, encore aujourd'hui, reste franchement agréable à parcourir.Pour le support, Food Fight fait largement le travail. Les personnages sont bien animés, les couleurs sont vives et les décors sont simples mais parfaitement lisibles. On retrouve immédiatement l'ambiance déjantée de l'arcade.Cependant il est difficile d'être totalement indulgent. Certes, Food Fight est à l'origine un jeu d'arcade de 1983, mais cette version 7800 est commercialisée en 1986. Et lorsqu'on la compare aux productions NES de la même année, le constat est sans appel : c'est moche.Les personnages sont reconnaissables et l'action reste lisible, mais les décors sont très sommaires, les animations limitées et l'ensemble manque sérieusement de charme. Ce n'est pas catastrophique, mais visuellement, le jeu accuse clairement son âge.Le principe est d'une simplicité enfantine : attraper la glace située à l'extrême gauche avant que les cuisiniers ne vous attrapent.Pour survivre, on ramasse des fruits, des légumes, des gâteaux ou tout ce qui traîne afin de les lancer sur les ennemis. Une tarte dans la figure les immobilise quelques instants, juste assez pour foncer vers l'objectif.Les commandes répondent très bien et les parties s'enchaînent naturellement. C'est immédiat, nerveux et particulièrement addictif lors des premières dizaines de minutes.En revanche, une fois que l'on a assimilé toutes les mécaniques, le jeu montre assez rapidement ses limites.Le jeu propose tout de même 125 niveaux, ce qui est énorme pour l'époque. De quoi laisser penser que l'aventure est particulièrement longue...Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de véritable fin. Une fois le niveau 125 atteint, le compteur reste bloqué et le jeu repart dans une boucle infinie. Les niveaux s'enchaînent encore et encore jusqu'au fameux moment où vous allez épuiser toutes vos vies, et afficher leCe fonctionnement est très typique des jeux d'arcade de cette période : le but n'est pas de voir un écran de fin, mais de survivre le plus longtemps possible et d'améliorer son score.Malheureusement, même avec ses 125 niveaux, Food Fight peine à renouveler son gameplay. Les arènes changent, la difficulté grimpe progressivement, mais les mécaniques restent quasiment identiques du début à la fin. Heureusement, son côté "une petite partie rapide" fonctionne toujours aussi bien et donne régulièrement envie d'y revenir.Aussi il existe plusieurs niveaux de difficultés, inutiles de vous préciser que j'ai pris l'option la plus facile. Pourquoi ? Ben disons que la vie est trop courte pour avoir des heures à perdre dans un tel jeu préhistorique. Déjà j'y joue et c'est beau !Food Fight est un excellent représentant de cette époque où une idée complètement loufoque suffisait à construire un jeu entier.Simple à comprendre, amusant, nerveux et toujours plaisant à jouer, il possède ce petit côté "encore une partie" qui fait les bons jeux d'arcade.Son seul véritable défaut est de manquer un peu de variété sur la longueur. Malgré ses 125 niveaux, l'absence de véritable conclusion et le gameplay qui évolue très peu finissent par installer une certaine répétitivité. Cela ne l'empêche pas de rester l'un des titres les plus sympathiques de la ludothèque Atari 7800.Pas un chef-d'œuvre intemporel, mais un excellent petit jeu d'arcade qui remplit parfaitement sa mission : divertir sans se prendre au sérieux.Une belle découverte que j'ai faite grâce à une compilation Atari sur Evercade, et clairement un jeu que je suis susceptible de relancer avec plaisir de temps en temps.Food FightGeneral Computer Corp.ATARIAction-Reflexion1986Atari 8-bit, Arcade, Atari 2600