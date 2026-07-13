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Spoiler :



Déjà ça me fait chier que pour Evil Dead Wrath (2028 ), on change à nouveau de réalisateur alors qu'on semblait enfin avoir trouvé le bon. Mais en plus, la deuxième scène post-générique semble nous faire partir vers une suite directe de Evil Dead Rise que j'ai à moitié oublié, avec le retour d'Ellie osef.

J'ai largement plus apprécié les "méchants" de ce Burn, hormis le dernier."

J'y suis allé, on m'a forcé.Je suis reparti incroyablement satisfait.C'est bien simple : c'est le meilleur Evil Dead depuis le 2 de 1987.Et c'est en fait, en mettant le côté gore/humour de ce dernier, le meilleur dans le genre pur horreur depuis le tout premier.Sébastien Vanicek (Vermines) a parfaitement compris son sujet, a su faire du pur Sam Raimi mais en y apportant sa propre patte, c'est OVER GORE, parfois SUPER MALSAIN, l'aspect démoniaque est super bien mis en avant, l'héroïne est franchement cool tout comme le reste du cast globalement.Les + :- Du vrai Evil Dead avec 60% du film qui se déroule dans une seule baraque.- L'intro est réussi et met direct dans l'ambiance.- Si la râpe à fromage du précédent vous a mis mal à l'aise, accrochez-vous, aucun épisode n'a jamais été aussi gore que celui-là.- Des clins d'oeil aux premiers films mais sans en faire trop, au contraire.- Le daron, putain meilleur perso- Un gros travail de mise en scène pour certaines séquences.- Tu sens que le real, il a adoré Resident Evil 7.Les - :- Ok, le réal est français mais y avait pas besoin de mettre une musique de rap pour le générique de fin.- La scène de boite de nuit qui suit l'intro (no spoil : ça sert juste à introduire une moitié du cast) est hors sujet niveau ambiance (un bar routier perdu, ça l'aurait bien mieux fait), hormis te montrer un énorme cul qui twerk en gros plan.- En vrai c'est parfois dégueulasse, j'ai tourné la tête à 2 reprises- L'ultime méchant n'a pas la prestance des premiers du film.- De nouveau des craintes pour l'avenir (voir ci-dessous)(sans rapport avec le film lui-même, concerne uniquement la deuxième scène post-générique qui sert à teaser le prochain film de 2028 ) :