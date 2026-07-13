J'y suis allé, on m'a forcé.
Je suis reparti incroyablement satisfait.
C'est bien simple : c'est le meilleur Evil Dead depuis le 2 de 1987.
Et c'est en fait, en mettant le côté gore/humour de ce dernier, le meilleur dans le genre pur horreur depuis le tout premier.
Sébastien Vanicek (Vermines) a parfaitement compris son sujet, a su faire du pur Sam Raimi mais en y apportant sa propre patte, c'est OVER GORE, parfois SUPER MALSAIN, l'aspect démoniaque est super bien mis en avant, l'héroïne est franchement cool tout comme le reste du cast globalement.
Les + :
- Du vrai Evil Dead avec 60% du film qui se déroule dans une seule baraque.
- L'intro est réussi et met direct dans l'ambiance.
- Si la râpe à fromage du précédent vous a mis mal à l'aise, accrochez-vous, aucun épisode n'a jamais été aussi gore que celui-là.
- Des clins d'oeil aux premiers films mais sans en faire trop, au contraire.
- Le daron, putain meilleur perso
- Un gros travail de mise en scène pour certaines séquences.
- Tu sens que le real, il a adoré Resident Evil 7.
Les - :
- Ok, le réal est français mais y avait pas besoin de mettre une musique de rap pour le générique de fin.
- La scène de boite de nuit qui suit l'intro (no spoil : ça sert juste à introduire une moitié du cast) est hors sujet niveau ambiance (un bar routier perdu, ça l'aurait bien mieux fait), hormis te montrer un énorme cul qui twerk en gros plan.
- En vrai c'est parfois dégueulasse, j'ai tourné la tête à 2 reprises
- L'ultime méchant n'a pas la prestance des premiers du film.
- De nouveau des craintes pour l'avenir (voir ci-dessous)
SPOIL
(sans rapport avec le film lui-même, concerne uniquement la deuxième scène post-générique qui sert à teaser le prochain film de 2028 ) :
Spoiler :
Déjà ça me fait chier que pour Evil Dead Wrath (2028 ), on change à nouveau de réalisateur alors qu'on semblait enfin avoir trouvé le bon. Mais en plus, la deuxième scène post-générique semble nous faire partir vers une suite directe de Evil Dead Rise que j'ai à moitié oublié, avec le retour d'Ellie osef.
J'ai largement plus apprécié les "méchants" de ce Burn, hormis le dernier."
Vermines était sympa
Tu peux le prendre indépendamment celui-là.