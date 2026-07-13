profile
shanks
163
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2117
visites since opening : 6506557
shanks > blog
all
Evil Dead Burn : encore une bonne surprise pour l'horreur au ciné
Jeux Video


J'y suis allé, on m'a forcé.
Je suis reparti incroyablement satisfait.

C'est bien simple : c'est le meilleur Evil Dead depuis le 2 de 1987.
Et c'est en fait, en mettant le côté gore/humour de ce dernier, le meilleur dans le genre pur horreur depuis le tout premier.

Sébastien Vanicek (Vermines) a parfaitement compris son sujet, a su faire du pur Sam Raimi mais en y apportant sa propre patte, c'est OVER GORE, parfois SUPER MALSAIN, l'aspect démoniaque est super bien mis en avant, l'héroïne est franchement cool tout comme le reste du cast globalement.

Les + :

- Du vrai Evil Dead avec 60% du film qui se déroule dans une seule baraque.
- L'intro est réussi et met direct dans l'ambiance.
- Si la râpe à fromage du précédent vous a mis mal à l'aise, accrochez-vous, aucun épisode n'a jamais été aussi gore que celui-là.
- Des clins d'oeil aux premiers films mais sans en faire trop, au contraire.
- Le daron, putain meilleur perso
- Un gros travail de mise en scène pour certaines séquences.
- Tu sens que le real, il a adoré Resident Evil 7.

Les - :

- Ok, le réal est français mais y avait pas besoin de mettre une musique de rap pour le générique de fin.
- La scène de boite de nuit qui suit l'intro (no spoil : ça sert juste à introduire une moitié du cast) est hors sujet niveau ambiance (un bar routier perdu, ça l'aurait bien mieux fait), hormis te montrer un énorme cul qui twerk en gros plan.
- En vrai c'est parfois dégueulasse, j'ai tourné la tête à 2 reprises
- L'ultime méchant n'a pas la prestance des premiers du film.
- De nouveau des craintes pour l'avenir (voir ci-dessous)



SPOIL (sans rapport avec le film lui-même, concerne uniquement la deuxième scène post-générique qui sert à teaser le prochain film de 2028 ) :

Spoiler :
Déjà ça me fait chier que pour Evil Dead Wrath (2028 ), on change à nouveau de réalisateur alors qu'on semblait enfin avoir trouvé le bon. Mais en plus, la deuxième scène post-générique semble nous faire partir vers une suite directe de Evil Dead Rise que j'ai à moitié oublié, avec le retour d'Ellie osef.
J'ai largement plus apprécié les "méchants" de ce Burn, hormis le dernier."
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/13/2026 at 08:26 AM by shanks
    comments (5)
    bennj posted the 07/13/2026 at 08:29 AM
    Il y a plusieurs plans notamment celui de la fin (spoiler : avec la baraque qui crame et le gus qui emse tient au milieu en parlant a la protagoniste principale c'est fou) qui sont juste a tomber par terre. J'ai adoré perso.
    taiko posted the 07/13/2026 at 08:50 AM
    Jamais vu evil dead... On peut commencer par celui-ci? Les films sont indépendants ?
    Vermines était sympa
    shanks posted the 07/13/2026 at 08:52 AM
    taiko
    Tu peux le prendre indépendamment celui-là.
    sdkios posted the 07/13/2026 at 08:58 AM
    J'ai préféré Rise perso. Celui ci etait tres bon aussi, mais je trouve qu'il manquait un petit coté Evil Dead, avec des choses qui arrivent de l'exterieur. Ici on te met la famille dans la maison, et y a rien de plus, on les regarde juste se transfo un par un lol. Ce que j'aime bien dans Evil Dead c'est justement qu'ils ont une sorte de safe room, et que tout debarque autour. Mais il n'empeche que le real a effectivement fait du bon boulot dans son delire, j'ai vraiment bien aimé mais on sent que le lore passe un peu a la trappe quand meme.
    bennj posted the 07/13/2026 at 09:07 AM
    sdkios je suis pas du tout fan de Konbini mais leurs émissions dans les vidéos clubs (ou magasin de jv) avec des créateurs sont généralement super sympa, et la ils en ont fait une avec le réal du film et son scénariste : https://youtu.be/rTaGnsSx_8A?si=UHHtPX5ClFpLG33b
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo