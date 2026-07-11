Jeux Vidéos

Je vais être honnête : la direction que semble prendre Sony concernant le jeu physique me déçoit profondément.



Je joue sur PlayStation depuis leur première console. Pour moi, acheter un jeu sur disque ne consiste pas simplement à posséder une jolie boîte sur une étagère. C’est pouvoir conserver son jeu, le prêter, le revendre, l’offrir, l’acheter d’occasion ou simplement y accéder sans dépendre entièrement d’un magasin numérique contrôlé par une seule entreprise.



Avec le tout-dématérialisé, nous ne possédons plus réellement nos jeux. Nous achetons surtout un droit d’accès lié à un compte, à des serveurs et aux décisions commerciales d’un constructeur. Les prix sont imposés par une boutique unique, le marché de l’occasion disparaît et le joueur devient totalement dépendant de l’écosystème dans lequel il a investi.



Ce qui me dérange encore davantage, c’est que cette disparition du physique nous est souvent présentée comme une évolution naturelle réclamée par les consommateurs. Pourtant, des dizaines de millions de jeux PS5 sur disque continuent d’être vendus. Ce n’est donc pas un marché inexistant : c’est surtout un marché moins rentable pour Sony, puisque le constructeur ne contrôle ni les reventes ni l’intégralité des marges.



Et surtout, pourquoi le jeu vidéo serait-il condamné à abandonner totalement son support physique alors que la musique et le cinéma continuent d’en proposer ?



Le streaming musical n’a pas empêché les CD et surtout les vinyles de continuer à exister. Netflix, Disney+ et les autres plateformes n’ont pas provoqué la disparition complète des DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Ces marchés sont devenus plus minoritaires, certes, mais les consommateurs qui veulent réellement posséder une œuvre disposent encore d’une solution physique.



Pourquoi le jeu vidéo ne pourrait-il pas suivre le même modèle ?



Personne ne demande que tous les joueurs abandonnent le numérique. Le dématérialisé est pratique et répond aux besoins d’une majorité du public. Mais cette majorité ne devrait pas justifier la suppression complète du choix pour les autres. Sony pourrait parfaitement proposer un lecteur optionnel, produire les jeux selon la demande ou maintenir une gamme physique plus limitée destinée aux collectionneurs et aux joueurs attachés à la propriété de leurs achats.



Je précise d’ailleurs que je ne suis pas opposé par principe au dématérialisé. J’ai moi-même acheté de nombreux jeux et contenus sous cette forme, mais je l’ai toujours fait sciemment, parce que cela correspondait à mon choix à ce moment-là. C’est précisément là que se situe le problème : le numérique peut être pratique lorsqu’il reste une option, mais il devient beaucoup plus contestable lorsqu’il est imposé. Ce que je défends avant tout, ce n’est pas la disparition du dématérialisé, mais le maintien du choix entre le physique et le numérique.



Supprimer purement et simplement cette possibilité ne serait pas un progrès technologique. Ce serait avant tout une décision économique permettant à Sony de contrôler les prix, les ventes, les licences et l’accès aux jeux de bout en bout.



À titre personnel, cette stratégie constitue un point de rupture avec PlayStation. J’envisage désormais sérieusement de migrer vers un PC desktop d’ici à 2028 plutôt que d’investir dans une éventuelle PS6 entièrement dématérialisée. Qui ne me donne pas le choix !



Certes, le PC repose lui aussi très largement sur le numérique. Mais au moins, je ne serais pas prisonnier d’un constructeur et d’une boutique unique. Entre Steam, GOG, l’Epic Games Store, les boutiques des éditeurs, les revendeurs de clés et les nombreux jeux sans DRM, la concurrence et la liberté restent nettement supérieures. Un PC peut également être amélioré progressivement, réparé, utilisé pour autre chose que le jeu et conserver sa bibliothèque au-delà d’une génération de console.



Si Sony considère que perdre les joueurs attachés au physique est un sacrifice acceptable, il faudra alors accepter que certains d’entre eux prennent réellement la porte.



Je ne souhaite pas forcément la chute de PlayStation. Je souhaite simplement que Sony comprenne qu’une marque ne fidélise pas ses clients en supprimant leurs choix afin de mieux les enfermer dans un écosystème.



Le numérique devrait rester une possibilité pratique. Il ne devrait jamais devenir une obligation.