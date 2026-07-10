



Alors que le studio coréen vient de dévoiler Stellar Blade: BLOOD RAIN au Summer Game Fest qu'on attendait pas si tôt personnellement en tout cas et qu'on attend d'avoir des informations sur "Project Spirits" le nouveau jeu service qui sera en activité en parallèle avec NIKKE, Shift Up ouvre des recrutements pour un projet indépendant des jeux cités précédemment. Pour résumer il s'agirait d'un jeu de qualité AAA sur Unreal Engine 5. L'étiquette des recrutements pour le "nouveau projet" est verte sur le site de Shift Up, quand les recrutements pour Project Spirit sont en jaune, NIKKE en noir et Stellar Blade en bleu, les postes hors développement en gris.