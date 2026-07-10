L'ancien scénariste principal de la saga Dragon Age, David Gaider, ne se montre guère optimiste quant à l'avenir de la franchise Dragon Age sous la bannière d'Electronic Arts. Lors d'un récent entretien avec PC Gamer, celui qui est considéré comme l'un des principaux architectes de l'univers de Thedas estime que la série a très peu de chances de connaître une véritable renaissance chez l'éditeur américain.Selon lui, Dragon Age a toujours souffert d'un manque de compréhension de la part d'EA. Il explique que, durant toute sa présence chez BioWare, chaque nouvel épisode semblait constamment menacé d'annulation, avant de finalement dépasser les attentes commerciales de l'éditeur. Malgré ces succès, notamment celui de Dragon Age: Inquisition, qui reste le plus gros succès commercial de BioWare, la licence n'aurait jamais bénéficié du même traitement que Mass Effect.David Gaider raconte qu'en interne, Mass Effect était perçu comme un RPG moderne, orienté action et plus facile à vendre, tandis que Dragon Age était considéré comme une série plus traditionnelle, centrée sur la narration et donc plus difficile à promouvoir. Il évoque également certaines décisions marketing qu'il juge révélatrices de cette incompréhension, allant jusqu'à rappeler qu'un responsable marketing avait expliqué qu'il fallait « mettre du rouge à lèvres sur un cochon » pour réussir à vendre leur jeu.L'ancien auteur estime également que cette vision perdure aujourd'hui. Il cite notamment les déclarations du PDG d'EA, Andrew Wilson, qui avait laissé entendre que les performances décevantes de Dragon Age: The Veilguard étaient notamment liées à l'absence d'éléments de jeu-service, une analyse avec laquelle David Gaider est manifestement en profond désaccord.Pour autant, l'écrivain ne ferme plus totalement la porte à un retour sur la licence. Après Dragon Age: Inquisition, il avait volontairement quitté l'équipe, estimant avoir raconté tout ce qu'il souhaitait raconter dans cet univers et préférant laisser la place à de nouvelles voix créatives.Aujourd'hui, son discours a changé. Si l'occasion se présentait de récupérer les commandes de la franchise, en dehors d'EA, il accepterait volontiers le défi. Son idée serait de revenir aux fondations qui ont fait le succès de Dragon Age, avec un univers plus sombre, des choix plus audacieux et une direction susceptible de diviser les joueurs, convaincu que c'est précisément ce qui a forgé l'identité de la série à ses débuts.David Gaider avoue par ailleurs qu'il ne posera jamais les mains sur Dragon Age: The Veilguard, estimant qu'Electronic Arts a tout fait pour envoyer le projet dans le mur.