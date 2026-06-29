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Rhythm Heaven Groove
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name : Rhythm Heaven Groove
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : music
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nicolasgourry
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Rythme Paradise Groove Nicolas Doucet en parle le mieux


J'ai retrouvé cette déclaration et ça m'a fait tilte avec Rythme Paradise Groove
Nicolas Doucet (Team Asobi / Astro bot)
"J’entends les critiques pour le style graphique, l’animation. Faire des choses simples ou cartoon c’est parfois beaucoup plus dur que le réalisme où tu rajoutes et rajoutes encore des couches jusqu’à te rapprocher de quelque chose proche du réel, et où tu comptes beaucoup sur la technologie pour vendre le concept. Mais quand tu te retrouves tout nu, à poil avec très peu de choses, il faut creuser vraiment plus profond pour arriver à quelque chose de substantiel. Ce n’est pas toujours reconnu par les gamers, mais ça se comprend. On est habitué à en prendre plein les yeux avec des artifices plus traditionnels donc je le comprends parfaitement, je ne le prends pas à cœur."
"C’est le genre de discussion que nous avons très souvent dans l’équipe. Je pense par exemple à l’ajout d’un bouton pour une attaque spéciale ou ce genre de chose. On se dit toujours « non, non », il faut revenir à des principes simples. On a deux mains, deux pouces, il y en a déjà un sur le stick de gauche, donc on va se contenter de deux boutons et rien de plus."

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    aeris201, kevinmccallisterrr
    posted the 06/29/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    suzukube posted the 06/29/2026 at 06:41 PM
    La demo est tellement mais tellement bien
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