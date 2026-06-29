On est habitué à en prendre plein les yeux avec des artifices plus traditionnels

J'ai retrouvé cette déclaration et ça m'a fait tilte avec Rythme Paradise GrooveNicolas Doucet (Team Asobi / Astro bot)"J’entends les critiques pour le style graphique, l’animation. Faire des choses simples ou cartoon c’est parfois beaucoup plus dur que le réalisme où tu rajoutes et rajoutes encore des couches jusqu’à te rapprocher de quelque chose proche du réel, et où tu comptes beaucoup sur la technologie pour vendre le concept."C’est le genre de discussion que nous avons très souvent dans l’équipe. Je pense par exemple à l’ajout d’un bouton pour une attaque spéciale ou ce genre de chose. On se dit toujours « non, non », il faut revenir à des principes simples. On a deux mains, deux pouces, il y en a déjà un sur le stick de gauche, donc