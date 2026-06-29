« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
J'ai retrouvé cette déclaration et ça m'a fait tilte avec Rythme Paradise Groove
Nicolas Doucet (Team Asobi / Astro bot)
"J’entends les critiques pour le style graphique, l’animation. Faire des choses simples ou cartoon c’est parfois beaucoup plus dur que le réalisme où tu rajoutes et rajoutes encore des couches jusqu’à te rapprocher de quelque chose proche du réel, et où tu comptes beaucoup sur la technologie pour vendre le concept. Mais quand tu te retrouves tout nu, à poil avec très peu de choses, il faut creuser vraiment plus profond pour arriver à quelque chose de substantiel. Ce n’est pas toujours reconnu par les gamers, mais ça se comprend. On est habitué à en prendre plein les yeux avec des artifices plus traditionnels donc je le comprends parfaitement, je ne le prends pas à cœur."
"C’est le genre de discussion que nous avons très souvent dans l’équipe. Je pense par exemple à l’ajout d’un bouton pour une attaque spéciale ou ce genre de chose. On se dit toujours « non, non », il faut revenir à des principes simples. On a deux mains, deux pouces, il y en a déjà un sur le stick de gauche, donc on va se contenter de deux boutons et rien de plus."