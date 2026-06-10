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[Switch 2] Le planning complet des futures sorties















https://www.nintendo-town.fr/calendrier-des-sorties/
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    posted the 06/10/2026 at 10:07 AM by aeris201
    comments (6)
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 10:13 AM
    Je precise que ce planning concerne uniquement les jeux ou edition de jeux qui ont des dates de sorties precises.

    Tout ceux qui ont pour l'heure qu'un vague "2026" ou "2027" sans plus de precision, ne sont pas inclus
    ravyxxs posted the 06/10/2026 at 10:15 AM
    Quelle console horrible, mon dieu...la ludothèque des remasters, remake de l'enfer !!!!!!!

    Et c'est surtout pas Ocarina qui va me motiver hein. Y a encore du pain sur la planche

    Tant mieux pour ceux et celles qui kiffent, j'aurais eu un seum si j'avais acheter ce truc...
    triplewater posted the 06/10/2026 at 10:19 AM
    En future sortie il y a le One piece qui m'intéresse de fou ( c'est assez rare un jeu comme ca pour une licence manga donc autant en profiter) et je met des réserve sur le dragon quest si le scenario suit bien et que c'est canon à DQ5 je le prendrais aussi
    ouroboros4 posted the 06/10/2026 at 10:19 AM
    ravyxxs cruel mais vrai
    nicolasgourry posted the 06/10/2026 at 10:20 AM
    Sachant que d'ici la fin de l'année il y aura encore des jeux qui vont arriver, donc il y a largement de quoi jouer (mon soucis principal, c'est quand je vois des jeux en format GKC alors que l'éditeur à les moyens de faire autrement, surtout quand le fichier ne dépasse pas 64Go).
    aeris201 posted the 06/10/2026 at 10:24 AM
    nicolasgourry Perso je pourrai pas jouer a tout les jeux qui m'intéressent sur Switch 2. Impossible. Va falloir faire le tri et prioriser
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