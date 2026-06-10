accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
164
❤
Likers
Who likes this ?
ntown
,
mickurt
,
supatony
,
lafontaine
,
loudiyi
,
izanami
,
zabuza
,
svr
,
trungz
,
shanks
,
escobar
,
knity
,
dx93
,
cuthbert
,
fullbuster
,
cyberwolf22
,
jf17
,
binou87
,
roivas
,
koopa
,
eldren
,
minx
,
darkparadize
,
bbox1
,
chester
,
hyoga57
,
anonymous340
,
diablass59
,
grozourson
,
sphinx
,
stonesjack
,
legends12
,
squall04
,
spawnini
,
magium
,
gaymer40
,
linkiorra
,
link49
,
lz
,
ritalix
,
lolnope
,
minbox
,
greggy
,
draer
,
anakaris
,
furtifdor
,
gizmo2142
,
wolftag2
,
leblogdeshacka
,
artornass
,
tripy73
,
stardustx
,
yka
,
onirinku
,
larrykoopa
,
lutbrok
,
hir0k
,
rebellion
,
uta
,
blackbox
,
soulshunt
,
keka
,
orosama
,
guilde
,
kisukesan
,
jpplay
,
deum
,
jeanouillz
,
opthomas
,
hado78
,
jorostar
,
olimar59
,
nduvel
,
davidhm
,
esets
,
fifine
,
misterreno
,
gamergunz
,
galneryus
,
toshiro
,
alexkidd
,
linuxclan
,
arngrim
,
jeuxvideo1
,
theshareplayers
,
bliss02
,
kanda
,
jeuxvideo2
,
cijfer
,
darkfoxx
,
isiel
,
fred2
,
naruto780
,
nakata
,
mrbob
,
psykoben
,
clashroyale
,
jenicris
,
parisesport
,
floflo
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
blackjack
,
espiondu69
,
robinhood
,
kurosama
,
donkeykong06
,
shinz0
,
ravyxxs
,
shambala93
,
fiveagainstone
,
renton
,
jerome2000
,
rbz
,
coco98bis
,
princesnake
,
mugiwaraboy
,
samlokal
,
jeuxvideohc
,
tynokarts
,
torotoro59
,
mugimando
,
nekonoctis
,
ootaniisensei
,
titimovie
,
genraltow
,
xxxxxx0
,
jasonm
,
corrin
,
kenpokan
,
raph64
,
rachidd
,
mattewlogan
,
minimaxxx
,
benji54
,
jeuxmobile
,
triku
,
duraty
,
smokeboom
,
axlenz
,
espion
,
aym
,
trichejeux
,
few
,
salocin
,
rabbitroad
,
kevinmccallisterrr
,
ureshiisekai69
,
anaislayu
,
matcha
,
joueurn1
,
emmanue
,
simba66
,
roxloud
,
boyd
,
arthdy
,
amassous
,
calicot
,
namban
,
sephiroth07
,
teel
,
skk
,
idd
,
skratch
name :
Nintendo
official website :
http://www.nintendo.fr
profile
12
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris354
,
aeris355
,
aeris358
,
aeris361
,
aeris362
,
aeris363
,
aeris365
,
aeris202
,
aeris203
,
skuldleif
,
barret49201
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
64
visites since opening :
98001
aeris201
> blog
[Switch 2] Le planning complet des futures sorties
https://www.nintendo-town.fr/calendrier-des-sorties/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 06/10/2026 at 10:07 AM by
aeris201
comments (
6
)
aeris201
posted
the 06/10/2026 at 10:13 AM
Je precise que ce planning concerne uniquement les jeux ou edition de jeux qui ont des dates de sorties precises.
Tout ceux qui ont pour l'heure qu'un vague "2026" ou "2027" sans plus de precision, ne sont pas inclus
ravyxxs
posted
the 06/10/2026 at 10:15 AM
Quelle console horrible, mon dieu...la ludothèque des remasters, remake de l'enfer !!!!!!!
Et c'est surtout pas Ocarina qui va me motiver hein. Y a encore du pain sur la planche
Tant mieux pour ceux et celles qui kiffent, j'aurais eu un seum si j'avais acheter ce truc...
triplewater
posted
the 06/10/2026 at 10:19 AM
En future sortie il y a le One piece qui m'intéresse de fou ( c'est assez rare un jeu comme ca pour une licence manga donc autant en profiter) et je met des réserve sur le dragon quest si le scenario suit bien et que c'est canon à DQ5 je le prendrais aussi
ouroboros4
posted
the 06/10/2026 at 10:19 AM
ravyxxs
cruel mais vrai
nicolasgourry
posted
the 06/10/2026 at 10:20 AM
Sachant que d'ici la fin de l'année il y aura encore des jeux qui vont arriver, donc il y a largement de quoi jouer (mon soucis principal, c'est quand je vois des jeux en format GKC alors que l'éditeur à les moyens de faire autrement, surtout quand le fichier ne dépasse pas 64Go).
aeris201
posted
the 06/10/2026 at 10:24 AM
nicolasgourry
Perso je pourrai pas jouer a tout les jeux qui m'intéressent sur Switch 2. Impossible. Va falloir faire le tri et prioriser
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Tout ceux qui ont pour l'heure qu'un vague "2026" ou "2027" sans plus de precision, ne sont pas inclus
Et c'est surtout pas Ocarina qui va me motiver hein. Y a encore du pain sur la planche
Tant mieux pour ceux et celles qui kiffent, j'aurais eu un seum si j'avais acheter ce truc...