A partir dr 19"22Le jeu était bien en dev avant le retour de Ariel Lawrence chez Santa Monica (qui avait quitté le studio après 2 ans de dev sur le reboot). Elle a commencé sur le premier GOW.C'était une envie de Barlog de faire un jeu autour de Faye, c'est son personnage préféré avec Sindri, pour tout un tas de raison, et notamment tout ce qui gravite autour de Kratos et Atreus et notamment dans le passé de GOW.Et ce qui passe après sa mort et celle des dieux (ce dont Odin parlait, tout en étant dans la même timeline que l'opus 2018. Il voulait reprendre a partir de là au lieu d'une préquelle)Et donc d'aller dans cet endroit "au dessus" et d'y voir tous ces dieux de toute les mythologies, après leur mort...Et c'est Cory qui a décidé de la mettre comme Game director sur ce jeu dès son retour chez Santa Monica.Y a d'autres détails dans la vidéo