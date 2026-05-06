Le jeu était bien en dev avant le retour de Ariel Lawrence chez Santa Monica (qui avait quitté le studio après 2 ans de dev sur le reboot). Elle a commencé sur le premier GOW.
C'était une envie de Barlog de faire un jeu autour de Faye, c'est son personnage préféré avec Sindri, pour tout un tas de raison, et notamment tout ce qui gravite autour de Kratos et Atreus et notamment dans le passé de GOW.
Et ce qui passe après sa mort et celle des dieux (ce dont Odin parlait, tout en étant dans la même timeline que l'opus 2018. Il voulait reprendre a partir de là au lieu d'une préquelle)
Et donc d'aller dans cet endroit "au dessus" et d'y voir tous ces dieux de toute les mythologies, après leur mort...
Et c'est Cory qui a décidé de la mettre comme Game director sur ce jeu dès son retour chez Santa Monica.
Le directeur créatif c'est bien Cory. La différence c'est que désormais il a pris du galon et supervise au niveau créatif tous les projets de Santa Monica. En gros c'est la tête pensante
Alors qu'une nouvelle licence avec cette héroine aurait eu tellement plus de potenciel.
Pourquoi une nouvelle licence alors que le personnage fait littéralement parti de la licence God of War.
Quand au fait de distinguer ce spinoff de la série originale, c'est déjà le cas. Au cas ou t'aurais pas remarqué LAUFEY est écrit en énorme et majuscule, avec God of War en petit au dessus. C'est totalement l'inverse d'un Ragnarok ou le God of War est en énorme et Ragnarok en petit sur la jaquette.
Et j'adore la licence pourtant mais j'étais pour une new IP
Après chacun est libre de décidé si c'est marqueur de qualité ou pas
Sinon dégoûté que ça ne soit pas LA/UNE nouvelle IP de Corey.
Sur cette génération y'a rien eu de nouveaux chez Sony, la pire gen Play de l'histoire.
Par contre gros fanboy de God of War, je vais le faire c'est clair et net. Je délire Afterlife of the Gods, je trouve ça délire. Mais c'est marrant de foutre une meuf à la direction quand c'est une héroïne. C'est Woke à mort.