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God of Laufey était bien en dev avant l'arrivée de Ariel Lawrence sous la direction de Cory Barlog


A partir dr 19"22

Le jeu était bien en dev avant le retour de Ariel Lawrence chez Santa Monica (qui avait quitté le studio après 2 ans de dev sur le reboot). Elle a commencé sur le premier GOW.
C'était une envie de Barlog de faire un jeu autour de Faye, c'est son personnage préféré avec Sindri, pour tout un tas de raison, et notamment tout ce qui gravite autour de Kratos et Atreus et notamment dans le passé de GOW.
Et ce qui passe après sa mort et celle des dieux (ce dont Odin parlait, tout en étant dans la même timeline que l'opus 2018. Il voulait reprendre a partir de là au lieu d'une préquelle)
Et donc d'aller dans cet endroit "au dessus" et d'y voir tous ces dieux de toute les mythologies, après leur mort...
Et c'est Cory qui a décidé de la mettre comme Game director sur ce jeu dès son retour chez Santa Monica.

Y a d'autres détails dans la vidéo
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    posted the 06/05/2026 at 11:32 AM by jenicris
    comments (17)
    walterwhite posted the 06/05/2026 at 11:38 AM
    La hype est au max, je sens que Faye va devenir un personnage important chez Playstation
    vyse posted the 06/05/2026 at 11:38 AM
    l'idée est excellente, mais ral le bol de cette mise en scene focale sérré et caméra épaule pour la plan séquence ! j'aurai voulu voir une autre mise en scene plus inspirée..
    bennj posted the 06/05/2026 at 11:41 AM
    jenicris merci pour le partage de la vidéo
    neptonic posted the 06/05/2026 at 11:44 AM
    Pour la précision parce que j'ai vu pas mal de confusion.

    Le directeur créatif c'est bien Cory. La différence c'est que désormais il a pris du galon et supervise au niveau créatif tous les projets de Santa Monica. En gros c'est la tête pensante
    jenicris posted the 06/05/2026 at 11:47 AM
    neptonic c'est bien ça
    ravyxxs posted the 06/05/2026 at 11:51 AM
    Et j'adore cette actrice dans Daredevil. Lorsque je l'ai vu, elle me rappelait quelqu'un et à la fin j'ai fait AAAAAAAH D'ACCOOOOORD
    thorim posted the 06/05/2026 at 11:52 AM
    En faite le jeu peut etre sympa mais voilà il fallait l'appeler: "Laufey: a god of war story" car God of War ben c'est juste Kratos. C'est comme si j'achetais un téléphone sans batterie ou une manette sans bouton, ça n'a pas de sens...
    Alors qu'une nouvelle licence avec cette héroine aurait eu tellement plus de potenciel.
    bennj posted the 06/05/2026 at 11:57 AM
    thorim "Alors qu'une nouvelle licence avec cette héroine aurait eu tellement plus de potenciel."

    Pourquoi une nouvelle licence alors que le personnage fait littéralement parti de la licence God of War.

    Quand au fait de distinguer ce spinoff de la série originale, c'est déjà le cas. Au cas ou t'aurais pas remarqué LAUFEY est écrit en énorme et majuscule, avec God of War en petit au dessus. C'est totalement l'inverse d'un Ragnarok ou le God of War est en énorme et Ragnarok en petit sur la jaquette.
    foxstep posted the 06/05/2026 at 11:58 AM
    En passant c'est elle qui avait design les phases de sexe avec Aphrodite dans GOW3
    romgamer6859 posted the 06/05/2026 at 12:00 PM
    jenicris donc ils feront que du god of war à santa monica ? L'autre IP en rumeur c'est dead ?
    jenicris posted the 06/05/2026 at 12:02 PM
    romgamer6859 l'autre IP en fait c'était Laufey. Donc oui God of War uniquement dans les années qui viennent malheureusement
    Et j'adore la licence pourtant mais j'étais pour une new IP
    supasaiyajin posted the 06/05/2026 at 12:06 PM
    Il a l'air lessivé.
    mrvince posted the 06/05/2026 at 12:26 PM
    foxstep C'est sensé être un marqueur de qualité ?
    foxstep posted the 06/05/2026 at 12:37 PM
    mrvince C'est sensé être une "Info" Jean luc

    Après chacun est libre de décidé si c'est marqueur de qualité ou pas
    mooplol posted the 06/05/2026 at 12:53 PM
    thorim clairement c’est volontairement confusiogene
    azerty posted the 06/05/2026 at 12:58 PM
    ravyxxs True Blood

    Sinon dégoûté que ça ne soit pas LA/UNE nouvelle IP de Corey.
    Sur cette génération y'a rien eu de nouveaux chez Sony, la pire gen Play de l'histoire.
    Par contre gros fanboy de God of War, je vais le faire c'est clair et net. Je délire Afterlife of the Gods, je trouve ça délire. Mais c'est marrant de foutre une meuf à la direction quand c'est une héroïne. C'est Woke à mort.
    akinen posted the 06/05/2026 at 01:04 PM
    C’est un gros mystère en effet. D’ailleurs je ne me rappelle pas si l’ont explique comment elle est mort.
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