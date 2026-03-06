À la sortie de la version 64 de Starfox (Lylat Wars pour être exact), il y avait ce pack :Il y avait le Rumble Pak intégré, une façon de mettre en avant l'accessoire.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La version NS2 a un mode "souris" (les previews ont l'air de dire que c'est marrant à jouer, car ça demande une coordination entre les deux joueurs, ça amène à des moments ubuesque).Donc je me dis qu'un "grip" pour avoir moins mal à la main aurait été un vrai plus, comme celui-là ; évidemment, c'est mieux si c'était un accessoire officiel de Nintendo.(J'ai pris un exemple au hasard, il existe d'autres modèles.)