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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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nicolasgourry
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Un pack que j'aurais trouvé intéressant pour StarFox NS2
À la sortie de la version 64 de Starfox (Lylat Wars pour être exact), il y avait ce pack :



Il y avait le Rumble Pak intégré, une façon de mettre en avant l'accessoire.

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La version NS2 a un mode "souris" (les previews ont l'air de dire que c'est marrant à jouer, car ça demande une coordination entre les deux joueurs, ça amène à des moments ubuesque).

Donc je me dis qu'un "grip" pour avoir moins mal à la main aurait été un vrai plus, comme celui-là ; évidemment, c'est mieux si c'était un accessoire officiel de Nintendo.


(J'ai pris un exemple au hasard, il existe d'autres modèles.)
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    solarr, aeris201
    posted the 06/03/2026 at 11:45 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    skk posted the 06/03/2026 at 12:23 PM
    Bof, pour mois c'est anecdotique. C'est fondamentalement un jeu de scoring.

    Puis, il faut avoir des amis...

    Qui aiment les situations ubuesques...
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