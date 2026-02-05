1) "Il y a des jeux auxquels j'aimerais jouer qui sont exclusifs à une console"2) "mes amis et ma famille jouent également sur la même console"3) "c'est plus facile de jouer avec mes amis ou ma famille"4) "je préfère jouer dans un cadre plus décontracté (par exemple, dans le salon)."5) "plus de choix pour acheter des jeux physiques pour la console"