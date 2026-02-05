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Etude Circana 2 : Les 5 raisons principales de l'achat d'une console


1) "Il y a des jeux auxquels j'aimerais jouer qui sont exclusifs à une console"
2) "mes amis et ma famille jouent également sur la même console"
3) "c'est plus facile de jouer avec mes amis ou ma famille"
4) "je préfère jouer dans un cadre plus décontracté (par exemple, dans le salon)."
5) "plus de choix pour acheter des jeux physiques pour la console"
https://x.com/IdleSloth84_/status/2050616625338933534?s=20
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    posted the 05/02/2026 at 07:03 PM by jenicris
    comments (5)
    skuldleif posted the 05/02/2026 at 07:06 PM
    https://www.gamekyo.com/blog_article485401.html
    jenicris posted the 05/02/2026 at 07:09 PM
    skuldleif cest une maj qui vient de sortir
    tripy73 posted the 05/02/2026 at 07:10 PM
    Comme dit à de nombreuses reprises, les exclusivités sont loin d'être la seule raisons d'acheter une console et à ce rythme les elles ne seront plus la raison numéro 1.

    Dans tous les cas il aurait intéressant de connaître le nombre et le type de joueur et sondés, sans oublier qu'il s'agit d'un sondage concernant uniquement le marché US donc pas représentatif de la globalité des joueurs.
    jenicris posted the 05/02/2026 at 07:11 PM
    tripy73 oui Circana c'est que les USA. Si je trouve plus de détails genre le nombre de sondés je rajoute
    tripy73 posted the 05/02/2026 at 07:16 PM
    jenicris : ça marche
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