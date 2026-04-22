Des joueurs poursuivent Nintendo en justice concernant le remboursement des frais de douane, estimant que les consommateurs devraient être remboursés





Deux joueurs ont déposé une action collective contre Nintendo, alléguant que la société s'enrichira injustement grâce à tout remboursement qu'elle obtiendra du gouvernement américain suite aux droits de douane généralisés de l'année dernière qui, entre autres, ont fait grimper les prix du matériel et des accessoires Nintendo.



« À moins que cette Cour ne l’en empêche, Nintendo risque de recouvrer deux fois les mêmes droits de douane : une première fois auprès des consommateurs par le biais de prix plus élevés, et une seconde fois auprès du gouvernement fédéral par le biais de remboursements de droits de douane, y compris les intérêts versés par le gouvernement sur ces fonds », indique la plainte.



En mars, Nintendo a intenté un procès au gouvernement américain pour obtenir le remboursement des droits de douane, après que la Cour suprême les a invalidés un mois auparavant, affirmant qu'ils avaient été mis en œuvre illégalement par le président Donald Trump.



Les joueurs qui ont porté plainte, Gregory Hoffert, basé en Californie, et Prashant Sharan, basé à Washington, affirment tous deux avoir acheté des produits Nintendo dont le prix avait augmenté en raison des droits de douane, selon la plainte.



Ils ont déposé leur plainte devant le tribunal du district ouest de l'État de Washington, siège social de Nintendo of America, et demandent le statut de recours collectif pour représenter toutes les personnes aux États-Unis ayant acheté des produits Nintendo dont le prix a augmenté entre le 1er février 2025 et le 24 février 2026.



Ils affirment que le remboursement par Nintendo de tout droit de douane constituerait un enrichissement sans cause et violerait la loi de l'État de Washington sur la protection des consommateurs.



Des recours collectifs similaires, visant à contraindre les entreprises à répercuter les remboursements de droits de douane, ont déjà été intentés contre FedEx, UPS et l'importateur de lunettes EssilorLuxottica.



Les droits de douane ont été annoncés début avril, et à la mi-avril, Nintendo annonçait une augmentation de prix de 5 dollars pour les manettes de la Switch 2, alors à venir. En août, le prix de la Switch originale a également été augmenté.



Dans leur plainte, les joueurs citent des déclarations de dirigeants de Nintendo établissant un lien entre les droits de douane et les hausses de prix. En mai 2025, un mois après l'instauration de ces droits, le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré aux investisseurs : « Notre politique de base est la suivante : pour tout pays ou région où des droits de douane sont imposés, nous les considérons comme faisant partie intégrante du coût et les intégrons au prix. »



La plainte déposée par Nintendo en mars, ainsi que les poursuites pour recouvrement des droits de douane intentées par des centaines d'autres entreprises, ont été immédiatement suspendues en attendant la mise en place d'un système de remboursement.



Le gouvernement américain a annoncé en début de semaine le lancement du processus de remboursement. Les entreprises pourraient recevoir jusqu'à 160 milliards de dollars, selon CNBC .



En mars 2026, après que Nintendo a intenté un procès pour recouvrer le coût des droits de douane, j'ai demandé à l'entreprise si elle prévoyait de répercuter ce remboursement sur les clients qui avaient payé des prix plus élevés.



La réponse de l'entreprise a reconnu l'existence de la poursuite, mais a évité de répondre à cette question : « Nous pouvons confirmer que nous avons déposé une demande. Nous n'avons rien d'autre à ajouter à ce sujet. »



Même une promesse faite aux consommateurs n'a peut-être pas empêché Nintendo d'être poursuivi en justice cette semaine. FedEx avait également promis de répercuter les remboursements de frais de douane sur les consommateurs. L'entreprise a malgré tout été poursuivie en justice à ce sujet.