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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Capcom tease le retour d’Onimusha sur le devant de la scène


Capcom USA tease sans détour que Onimusha: Way of the Sword est toujours prévu pour cette année et que la communication autour du jeu va reprendre, avec un message fort : “On n’en a pas encore fini avec 2026.”

La communication autour de ce 5e volet d’Onimusha s’est faite discrète, voire complètement éclipsée par la campagne massive de Resident Evil Requiem et la mise en avant de Pragmata ces derniers jours.

Les choses devraient donc reprendre pour cette licence culte de la PS2, avec, on l’espère, une date de sortie précise et surtout un aperçu des nouveautés du système de combat qui, selon son directeur, a été grandement amélioré depuis la dernière présentation de gameplay du jeu.


https://x.com/CapcomUSA_
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    kisukesan
    posted the 04/21/2026 at 11:00 AM by marchand2sable
    comments (18)
    shanks posted the 04/21/2026 at 11:05 AM
    J'espère en tout cas que Pragmata en restera au one-shot, mais que les mecs profiteront de leurs gains d'expérience dans l'action et le game design pour ressusciter certaines licences comme Bionic Commando et Lost Planet.
    malroth posted the 04/21/2026 at 11:06 AM
    Aie aie aie le GOAT

    Je l'attends tellement depuis son annonce.
    shao posted the 04/21/2026 at 11:10 AM
    shanks
    Pourquoi en rester au one-shot si le jeu est bon? Lost Planet, vu le bide du 2, je pense que ça sera pas de si tôt.
    sonilka posted the 04/21/2026 at 11:14 AM
    C'est plaisant de voir Capcom à ce niveau et surtout proposer de la variété en sortant de la boucle RE-MH. Avec Pragmata on redécouvre un Capcom audacieux. J'aimerais bien les revoir nous proposer des jeux originaux comme ils ont pu le faire avec Viewtiful Joe ou Okami.
    marchand2sable posted the 04/21/2026 at 11:14 AM
    shao

    Ils pourraient faire un Lost Planet Deluxe Remastered comme Dead Rising, qui est sorti de nulle part. J’ai ressenti beaucoup de Lost Planet durant les affrontements de boss de Pragmata. Les 6 ans de dev de Pragmata j’y crois pas, on sent qu’ils ont bossé sur autre chose à côté comme des assets d'un futur jeux ou projet.
    coopper posted the 04/21/2026 at 11:15 AM
    shanks C'est le moment de ressusciter PN03, le proto-Vanquish.
    gamerdome posted the 04/21/2026 at 11:16 AM
    shanks "ressusciter certaines licences comme Bionic Commando et Lost Planet."

    Un Strider en 3D aussi, et Ghouls n'Ghosts/Maximo
    shanks posted the 04/21/2026 at 11:31 AM
    shao
    Parce que le scénario se suffit à lui-même et je ne suis pas sûr que le concept du hacking puisse perdurer en intérêt au-delà d'un seul jeu.
    jenicris posted the 04/21/2026 at 11:33 AM
    Capcom est l'un des meilleurs éditeurs actuels!
    shao posted the 04/21/2026 at 11:37 AM
    marchand2sable
    Effectivement ils pourraient faire ce genre de portage pour tâter la température. Mais un nouvel opus alors que plus personne n'a le jeu en tête j'y crois pas des masses.

    shanks
    C'est ce qu'on pourrait dire pour de nombreuses licences après. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux (surtout que le jeu a quand même quelques défauts malgré le fait qu'il soit excellent)
    guiguif posted the 04/21/2026 at 11:38 AM
    shanks Ya plein de manière de faire évoluer le truc.
    Genre viser tel point pour hacker telle ou telle partie d'un ennemi ce qui pourrait donner des boss plus intéressants, varier les séquences de hack (on voit sur le dernier boss qu'ils ont essayé des trucs), ect...
    altendorf posted the 04/21/2026 at 11:47 AM
    jenicris On peut même dire que c'est le cas depuis plusieurs années
    akinen posted the 04/21/2026 at 11:56 AM
    Day One pour celui-là, en espérant qu’ils lachent de bonnes promo sur le remaster du 2. Le prix est indécent sur le store switch
    ravyxxs posted the 04/21/2026 at 12:01 PM
    shanks Lost Planet oui j'imagine qu'ils peuvent pondre un bijou de nos jours, Bionic Commando, je vois le flop à des kilomètres....Oh et faut pas oublier.............Dino Crisis...le Half Life des consoles
    perse9 posted the 04/21/2026 at 12:15 PM
    en esperant que le jeux soit un chef d'oeuvre et extremement ambitieux contrairement aux 3 jeux mid (correct mais pas un truc de fou )déjà sortis.
    micheljackson posted the 04/21/2026 at 12:26 PM
    On s'en fout, on veut qu'ils fassent des jeux en 2D pour notre future Neo Geo maintenant
    xynot posted the 04/21/2026 at 01:17 PM
    Meilleur éditeur
    snave posted the 04/21/2026 at 01:34 PM
    perse9 RE Requiem et Pragmata mid ? J'en veux tous les jours des jeux mid comme ça alors. Tu devrais revoir tes goûts vidéoludiques plutôt.

    À part ça, pour ma part, day one fort fort pour Onimusha, qui me semble de grande qualité.
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