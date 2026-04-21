tease sans détour queest toujours prévu pour cette année et que la communication autour du jeu va reprendre, avec un message fort :La communication autour de ce 5e volet d’s’est faite discrète, voire complètement éclipsée par la campagne massive deet la mise en avant deces derniers jours.Les choses devraient donc reprendre pour cette licence culte de la, avec, on l’espère, une date de sortie précise et surtout un aperçu des nouveautés du système de combat qui, selon son directeur, a été grandement amélioré depuis la dernière présentation de gameplay du jeu.