Capcom USA
tease sans détour que Onimusha: Way of the Sword
est toujours prévu pour cette année et que la communication autour du jeu va reprendre, avec un message fort : “On n’en a pas encore fini avec 2026.”
La communication autour de ce 5e volet d’Onimusha
s’est faite discrète, voire complètement éclipsée par la campagne massive de Resident Evil Requiem
et la mise en avant de Pragmata
ces derniers jours.
Les choses devraient donc reprendre pour cette licence culte de la PS2
, avec, on l’espère, une date de sortie précise et surtout un aperçu des nouveautés du système de combat qui, selon son directeur, a été grandement amélioré depuis la dernière présentation de gameplay du jeu.
Je l'attends tellement depuis son annonce.
Pourquoi en rester au one-shot si le jeu est bon? Lost Planet, vu le bide du 2, je pense que ça sera pas de si tôt.
Ils pourraient faire un Lost Planet Deluxe Remastered comme Dead Rising, qui est sorti de nulle part. J’ai ressenti beaucoup de Lost Planet durant les affrontements de boss de Pragmata. Les 6 ans de dev de Pragmata j’y crois pas, on sent qu’ils ont bossé sur autre chose à côté comme des assets d'un futur jeux ou projet.
Un Strider en 3D aussi, et Ghouls n'Ghosts/Maximo
Parce que le scénario se suffit à lui-même et je ne suis pas sûr que le concept du hacking puisse perdurer en intérêt au-delà d'un seul jeu.
Effectivement ils pourraient faire ce genre de portage pour tâter la température. Mais un nouvel opus alors que plus personne n'a le jeu en tête j'y crois pas des masses.
shanks
C'est ce qu'on pourrait dire pour de nombreuses licences après. Je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux (surtout que le jeu a quand même quelques défauts malgré le fait qu'il soit excellent)
Genre viser tel point pour hacker telle ou telle partie d'un ennemi ce qui pourrait donner des boss plus intéressants, varier les séquences de hack (on voit sur le dernier boss qu'ils ont essayé des trucs), ect...
À part ça, pour ma part, day one fort fort pour Onimusha, qui me semble de grande qualité.