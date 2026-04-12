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Pincettes mais c'est exactement la même source qui a leaké l'existence du remake avant son officialisation aux Game Awards.
Donc ce ne serait plus pour 2026 mais courant février 2027.
Aucune raison donnée (et on va déjà attendre confirmation) mais entre GTA VI et les licenciements chez Crystal...
Bon par contre, on peut du coup se demander si le vrai nouvel épisode arrivera bien aussi en 2027.
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posted the 04/12/2026 at 10:45 AM by shanks
Mais mieux vaut ça qu’une sortie précipitée avec un jeu dans un état merdique.