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[RUMEUR] Tomb Raider REMAKE reporté pour 2027
Jeux Video


Pincettes mais c'est exactement la même source qui a leaké l'existence du remake avant son officialisation aux Game Awards.

Donc ce ne serait plus pour 2026 mais courant février 2027.
Aucune raison donnée (et on va déjà attendre confirmation) mais entre GTA VI et les licenciements chez Crystal...

Bon par contre, on peut du coup se demander si le vrai nouvel épisode arrivera bien aussi en 2027.
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    posted the 04/12/2026 at 10:45 AM by shanks
    comments (8)
    vyse posted the 04/12/2026 at 10:45 AM
    Je comprends pas trop ; anniversary faisait le taff, on avait besoin d'un n deuxième remake ?
    adamjensen posted the 04/12/2026 at 10:47 AM
    Ah, dommage.
    Mais mieux vaut ça qu’une sortie précipitée avec un jeu dans un état merdique.
    mrpopulus posted the 04/12/2026 at 11:17 AM
    vyse J'avoue, j'aurai largement préféré un Remake du 2 aussi. Comme tu dis on à déjà eu Anniversary...
    mafacenligne posted the 04/12/2026 at 11:35 AM
    le temps est relatif ! mais vivement .
    gat posted the 04/12/2026 at 11:51 AM
    mrpopulus Venise sous l’UE5
    midomashakil posted the 04/12/2026 at 12:09 PM
    le jeux sera annuler 1 semaine avant la sortie officiel ^^
    vyse posted the 04/12/2026 at 12:36 PM
    mrpopulus non mais grave ! En plus le 2 on a rien eu du tout ; après je vois la stratégie si ce remake fonctionne ils vont enchaîner sur les autres a la manière de résident evil mais bon..
    giru posted the 04/12/2026 at 12:53 PM
    Du coup Catalyst attendra 2028… ça devient long quand même. 2028 ça fera 10 ans pour avoir un nouveau TR.
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