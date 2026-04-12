Jeux Video

Pincettes mais c'est exactement la même source qui a leaké l'existence du remake avant son officialisation aux Game Awards.Donc ce ne serait plus pour 2026 mais courant février 2027.Aucune raison donnée (et on va déjà attendre confirmation) mais entre GTA VI et les licenciements chez Crystal...Bon par contre, on peut du coup se demander si le vrai nouvel épisode arrivera bien aussi en 2027.