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Assassin’s Creed Shadows
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name : Assassin’s Creed Shadows
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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nicolasgourry
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[PS5Pro/NS2] Assassin’s Creed Shadows / 1.1.10

(Disponible)

Entrez dans l'ombre sous le nom de Naoe ou Yasuke, et découvrez une vision plus riche et plus nette du Japon féodal.
Le support PSSR 2 arrive sur la console PlayStation5 Pro, améliorant la qualité de l'image et les performances lorsque vous voyagez à travers des paysages balayants, des villes dynamiques et une campagne sereine.


Une nouvelle façon de jouer arrive ! Le support de la souris et du clavier est maintenant disponible sur la Nintendo Switch 2.
Prenez le contrôle total de Naoe et Yasuke d'une toute nouvelle manière, en maniant vos armes avec la précision et la liberté de votre configuration préférée, pour traverser les ombres de la nuit avec une furtivité délicate. Votre combat. Votre style. Votre chemin.

Et d'autres corrections

Ubisoft
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    kujiraldine
    posted the 04/06/2026 at 11:15 PM by nicolasgourry
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