Jeu Fini

Poussé par les bons retours, j’ai décidé de me prendre Monster Hunter Stories 3 sur PS5, ma première incursion dans l’univers de MH. Autant dire que je ne comprends clairement pas ses notes si élevées.- Joli cel-shading- Bonne DA- La customisation du héro- Système de combat intéressant sur le papier- Quelques bons boss- OST qui fait le taf- Scenario qui peine à décoller- Personnages peu développés- Système de combat sous exploité- On peut quasiment finir le jeu uniquement avec le monstre de base- Le farm pour battre les derniers boss- Les tanières d’œufs finissent par saoulerAvec son cel-shading très inspiré de BOTW, Monster Hunter Stories 3, sans être techniquement impressionnant (l’herbe est clairement moins belle que dans BOTW), est très joli à regarder et le framerate est fluide du début à la fin sur PS5. Les personnages sont bien faits et les environnements ont un certain charme. La customisation du hero que se soit dans son apparence de base ou les nombreuses armes et armures à crafter est vraiment sympa. Le système de combat se veut plutôt intéressant en particulier contre certains boss et l’OST possède quelques belles pistes, même si elle reste assez timide dans l’ensemble.Malheureusement la base du scenario avait un bon potentiel, mais il ne se passe quasiment rien en dehors de la toute fin où les développeurs se sont enfin réveillé pour balancer la sauce.Les personnages secondaires sont creux et leurs quêtes secondaires n’apportent quasiment rien. En particulier Eleanor, la blonde en rouge censée être le second personnage principal du jeu, qui n'a strictement aucun développement (ceux qui se plaignaient de Jill dans FF16...) et qui dans les sous-titres français vouvoie le héro, ce qui apportent encore plus de distance dans sa relation avec lui.Comme dit plus haut le système de combat est intéressant, mais tourne très vite en rond en dehors de certains boss qui sortent de la routine. Le pire est que 98% du jeu est faisable uniquement avec le Rathalos, le monstre de base, et il n’y a vraiment que sur les trois derniers boss (imposant des heures et des heures de farm pour les vaincre) que le jeu vous poussera a utiliser d’autres monstres. J’imagine que les quêtes les plus dures du post-game demanderont à varier son équipe, mais j’ai eu la flemme d’aller plus loin.Pour terminer, le système de tanière pour voler des œufs et ainsi débloquer de nouveaux monstres m’aura très vite saoulé.