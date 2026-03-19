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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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perse9
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crimson desert le petar mouillé de la décennie
Bonjour à tous,
crimson desert est bien le petard mouillé de la décennie . dés les premières images du jeux je sentais le ridicule arriver. un mélange de pleins de genres différents, aucune identité, une da au fraise, du médiéval avec des dragons et des robots,un système de combat qui ne va pas avec le genre qu'il montre, aucune scène scénaristique montrer ect... Mais pour moi ce jeux est un cas sociologique, philosophique qui a été très interéssant..La hype née de l'inconscience collective aura fonctionner surement pour faire des ventes mais ça s'arrêtera là..Une masse de personnes a été influencer je ne sais comment.Même sur ce site ou on a quand même des puristes du JV il semble que beaucoup sont tomber dans le panneaux et ont penser qu'on aller avoir le red dead redemption killer ou le zelda killer..que le jeux allait etre mieux que le prochain gta 6, qu'il allait être le nouveau standard des mondes ouverts...Je ne sais pas si vous immaginer a quel point cela a été loin.je vais reprendre une phrase du site gamekult suite à leur tests "la preuve que copier elden ring et the witcher ne suffit pas à faire un grand jeux"
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    posted the 03/19/2026 at 07:34 AM by perse9
    comments (19)
    shambala93 posted the 03/19/2026 at 07:36 AM
    Quel cirque.
    thauvinho posted the 03/19/2026 at 07:37 AM
    T'es à combien d'heures de jeu dessus du coup ?
    aeris637 posted the 03/19/2026 at 07:38 AM
    Moi qui comptait sur ce jeu pour rallumer ma PS5 Pro qui prend la poussière depuis la sortie d’MH Wilds il y a plus d’un an, bon bah elle va encore rester éteinte
    jenicris posted the 03/19/2026 at 07:39 AM
    thauvinho je me posais la même question
    bladagun posted the 03/19/2026 at 07:45 AM
    Il sent le pâté cet article
    shinz0 posted the 03/19/2026 at 07:45 AM
    Le porte étendard de la PS5 Pro
    fiveagainstone posted the 03/19/2026 at 07:47 AM
    C'était normal d'être attiré par le jeu, en vidéo ça bouge bien et il a une belle gueule.

    C'est une déception, dommage, ça arrive, next.
    bgame93 posted the 03/19/2026 at 07:51 AM
    tes propos n’engagent que toi tu seras jamais qu’une seule personne, Qui n’a jamais encore joué au jeu J’ai envie de dire la personne influencée ici, c’est toi ? Pour ma part, je vais le tester et je me ferai mon propre avis (Il me semble que personne n’a encore fini le jeu car les délais était trop court)
    pcverso posted the 03/19/2026 at 07:53 AM
    Putains les arguments de l'articles bon il me reste un peu de glace au melon pour les amateurs
    thauvinho posted the 03/19/2026 at 07:56 AM
    jenicris Qu'il y ai eu trop de hype, sans aucun doute. Mais 80 de moyenne c'est en rien un pétard mouillé. Ca ressemble surtout à un jeu clivant visiblement, goty pour certains, impossible à accrocher pour d'autres. Perso je garde ma préco, ce que je lis ne me rebute pas du tout, et je me ferais mon propre avis. (bon et en plus j'avoue sans honte être une graphic whore )
    draven86 posted the 03/19/2026 at 07:56 AM
    ????????????
    zekk posted the 03/19/2026 at 08:02 AM
    Le sociologue du dimanche et la marchande de fleur nous sort encore ses mythos à force de passer son à mentir, elle ne doit surement plus savoir ce qui est vrai ou pas
    airzoom posted the 03/19/2026 at 08:04 AM
    La qualité de rédaction... Je n'ai pas pu tenir jusqu'au bout
    patrickleclairvoyant posted the 03/19/2026 at 08:06 AM
    Oué ta vu wesh
    thauvinho posted the 03/19/2026 at 08:07 AM
    zekk Tu parles de qui ? aeris637, aeris982, aeris565, aeris637, aeris657, aeris388, aeris757, aeris617 ou un autre ? Je suis perdu
    link571 posted the 03/19/2026 at 08:07 AM
    C’est toi le pétard mouillé. Laissez les gens se faire leur propre avis au lieu d’imposer le votre sans même y avoir jouer !
    zekk posted the 03/19/2026 at 08:09 AM
    thauvinho
    ganon29 posted the 03/19/2026 at 08:10 AM
    thauvinho Il a juste vu le 5 de Gamekult je pense...
    marcus62 posted the 03/19/2026 at 08:14 AM
    Autant ce jeu ne m'a jamais intéressé depuis son annonce et j'étais le premier surpris de toute la hype autour de ce jeu depuis quelques semaines. Mais quand j'entends certains dire que le jeu c'est de la merde sans même l'avoir essayé... et car il a eu "que" 78 sur Metacritic... c'est assez consternant. Proche de 80%, c'est + un bon jeu sans plus mais pas un mauvais jeu
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