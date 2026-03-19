Bonjour à tous,

crimson desert est bien le petard mouillé de la décennie . dés les premières images du jeux je sentais le ridicule arriver. un mélange de pleins de genres différents, aucune identité, une da au fraise, du médiéval avec des dragons et des robots,un système de combat qui ne va pas avec le genre qu'il montre, aucune scène scénaristique montrer ect... Mais pour moi ce jeux est un cas sociologique, philosophique qui a été très interéssant..La hype née de l'inconscience collective aura fonctionner surement pour faire des ventes mais ça s'arrêtera là..Une masse de personnes a été influencer je ne sais comment.Même sur ce site ou on a quand même des puristes du JV il semble que beaucoup sont tomber dans le panneaux et ont penser qu'on aller avoir le red dead redemption killer ou le zelda killer..que le jeux allait etre mieux que le prochain gta 6, qu'il allait être le nouveau standard des mondes ouverts...Je ne sais pas si vous immaginer a quel point cela a été loin.je vais reprendre une phrase du site gamekult suite à leur tests "la preuve que copier elden ring et the witcher ne suffit pas à faire un grand jeux"