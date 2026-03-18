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Circana : La PS5 était la plateforme principale pour RE : Requiem aux États-Unis en février
Circana :

Quoi qu'il en soit, oui, la PS5 a également été la principale plateforme pour Requiem aux États-Unis au mois de février (les résultats complets seront publiés vendredi).

La PS5 a représenté moins de 50 % des ventes en dollars du jeu complet aux États-Unis ce mois-là, mais elle s'est imposée comme la principale plateforme avec une avance significative sur le PC.


La PS5 était première également en Europe et au Japon.
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    marchand2sable
    posted the 03/18/2026 at 03:48 PM by jenicris
    comments (19)
    skuldleif posted the 03/18/2026 at 04:07 PM
    truc de ouf!
    ouroboros4 posted the 03/18/2026 at 04:11 PM
    Comme quoi les tiers c'est bien sûr Playstation que cela se passe
    guiguif posted the 03/18/2026 at 04:11 PM
    Les PCistes avaient pourtant dit que...
    jenicris posted the 03/18/2026 at 04:13 PM
    skuldleif https://media1.tenor.com/m/GoErwmxklP8AAAAC/james-mcavoy-sweating.gif
    neptonic posted the 03/18/2026 at 04:14 PM
    ça montre encore une fois que Alinea n'est pas dutout fiable, il plaçait le PC loin devant la PS5...
    jenicris posted the 03/18/2026 at 04:17 PM
    neptonic ça l'a jamais été vu qu'ils ont pas accès aux données
    skuldleif posted the 03/18/2026 at 04:22 PM
    jenicris https://media1.tenor.com/m/cen2XKBt-HcAAAAd/jack-faps.gif
    51love posted the 03/18/2026 at 04:25 PM
    Sans le marché asiatique, ou Capcom réalise probablement pas loin de 30% de ses ventes PC, le marché PlayStation resterait certainement plus gros pour eux, du moins au launch, mais ça ne semble plus être le cas désormais vu leurs bilans.

    Ça serait intéressant de voir l'évolution des parts de marché de la licence en fonction des territoires, mais en occident il y a pas vraiment de surprise.


    guiguif c'est Capcom qui le dit depuis 2022 que le PC est devenu leur source majoritaire de vente et de CA. L'année dernière Capcom a aussi dit que le PC a fait un CA environ 3 fois supérieurs a la PS et plus de 50% de ses ventes à l'échelle mondiale et ils prévoient que la cette tendance se renforce cette année et les années futures.

    Faut juste pas sur interpréter comme ça vous arrange les chiffres donnés.

    En occident on le sait que le ratio console / PC est plus favorable à la console qu'à l'échelle mondiale vu leur absence sur de gros territoire s. Et on sait aussi qu'historiquement les ventes de jeux sur console ont tendance à chuter bcp plus vite que sur PC.

    neptonic jenicris on a pas les données mondiales exactes a ma connaissance pour affirmer qu'ils ont tort non plus. Ça reste des estimations, qui d'ailleurs sur PC tendent à prouver depuis pas mal d'année une fiabilité souvent tout à fait correct quand les vrais chiffres tombent.
    jenicris posted the 03/18/2026 at 04:33 PM
    skuldleif https://media0.giphy.com/media/v1.Y2lkPTZjMDliOTUycWN1aGd2dmNwdHp1dzQ5N3BoNHJsemtwNmtmZmU0a3l3aGxzdXh5cSZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/jHAvX9yC42OiC4VBub/giphy.gif

    51love a mes yeux seuls les organismes avec de vrais chiffres ou ceux des éditeurs sont a prendre en compte.
    Par contre Alynea, sur divers forum anglophones, ont été démontré comme pas fiable du tout.
    51love posted the 03/18/2026 at 04:43 PM
    jenicris tu as des exemples concrets ? J'ai jms rien vu d'étrange mais j'avoue ne pas bien connaître Alinea.

    Sur RE9, basé sur leurs estimations, on pouvait prévoir à l'échelle mondiale environ 40-50% sur PC, donc a peine plus de 25% en excluant l'Asie, plaçant donc la PS5 devant sur les marchés occidentaux autour de 30-35%.

    Les données officielles qu'on a jusque maintenant me permettent pas de dire que leur estimation étaient loin de la réalité.
    51love posted the 03/18/2026 at 04:44 PM
    jenicris le gif
    jenicris posted the 03/18/2026 at 04:52 PM
    51love c'est surtout sur pas mal de sites de sites anglophones, Resetera, Neogaf, et compagnie que je lis énormément de coms qu'ils sont pas fiable. Ils ont l'air de les connaître depuis longtemps et quand tu lis les coms

    Il faut jamais croire totalement ce genre de sites sans vrais chiffres
    marchand2sable posted the 03/18/2026 at 04:54 PM
    C'est clairement la meilleure version pour découvrir le jeu sur console. Il est optimisé pour la PS5 Pro en plus.
    ravyxxs posted the 03/18/2026 at 04:59 PM
    skuldleif Guerre des consoles fini mon gars, vous avez perdu. Je me demande comme t'étais à l'époque de la ONE
    icebergbrulant posted the 03/18/2026 at 05:10 PM
    Et mer.. , moi qui pensais que c’était la Switch 2
    51love posted the 03/18/2026 at 05:10 PM
    jenicris oui comme je le dis souvent, faut comprendre que ce sont des estimations, ça donne des tendances, pas des ventes à la copie prêt.

    Après je veux bien entendre que ce ne soit pas fiable, mais est ce que ceux qui le disent ont factuellement des preuves ? Je lis ça souvent et je vois jamais la moindre démonstration.

    Car au final ici, quand Capcom dit 5 millions, les organismes d'estimations disaient en amont 2 a 2.3 millions sur PC si je me souviens bien. Ça me semble tout à fait cohérent basé sur l'historique de Capcom et le chiffre officiel, et ça empêcherait absolument pas la PS5 d'être bien devant en occident.

    Ils ont pas calculé 500k ou 5 millions, ou 10 millions de vente PC, ou pire encore. Ils sont d'accord dans un range qui varie de 10% seulement.

    Ça reste des nombres qui semblent souvent proche de la réalité, surtout pour les AAA, avec du volume, où la marge d'erreur est nettement plus faible que sur des F2P, ou des petits indés.
    akinen posted the 03/18/2026 at 05:11 PM
    Et il le merite ce petit jeu! Première fois depuis le 4 sur GC/PS2 que je refais autant de fois un RE!
    jenicris posted the 03/18/2026 at 05:15 PM
    51love alors ce qu'ils disent c'est que leur méthode n'est pas la bonne et d'autres trucs. Ils sont sur de cela et on voit ça dans beaucoup de forum US. C'est qu'il doit y avoir une raison j'imagine
    Maintenant je serais pas te dire exactement quoi, j'ai pas lu et souvenir de tous les coms
    tripy73 posted the 03/18/2026 at 05:16 PM
    L'honneur est sauve

    Quand tu vois que les joueurs PC préfèrent majoritairement acheté leurs jeux en promo et que RE9 se termine en moins de 4h en ligne droite, tu m'étonnes que la majorité ne vont pas payer 80€ pour ça et le feront comme tous les autres à petit prix...
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