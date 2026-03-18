Quoi qu'il en soit, oui, la PS5 a également été la principale plateforme pour Requiem aux États-Unis au mois de février (les résultats complets seront publiés vendredi).



La PS5 a représenté moins de 50 % des ventes en dollars du jeu complet aux États-Unis ce mois-là, mais elle s'est imposée comme la principale plateforme avec une avance significative sur le PC.

Circana :La PS5 était première également en Europe et au Japon.